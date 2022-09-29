恆常適量運動 有助保持心臟健康

「心臟病於香港相當普遍，根據衛生署衛生防護中心公布的數據，於2020年約有七萬多人次因心臟病入醫院，而心臟病更是本港排名第三的殺手病，於2020年因心臟死亡的人數，約佔總死亡人數的13%。」香港心臟專科學院代表徐城烽醫生表示，想保持心臟健康，必須維持良好生活習慣。除了戒煙及不酗酒，作息時間要健康外，養成恆常適量運動及健康飲食習慣，都是守護心臟健康的關鍵。

每周保持適量帶氧運動，不單有助管理體重，亦有助控制及預防糖尿病、高血壓及高膽固醇等問題，更可促進血液循環及有助骨骼健康，減低包括心肌梗塞或冠心病等心臟疾病的發病機會。而曾患心臟病者，於康復後養成運動習慣則有助控制病情，減低復發機會。此外，適量運動有助紓緩壓力，釋放不滿情緒，增強抗壓能力及減低患情緒病的機會。

注意心率勿過快

徐醫生提醒指，雖然適量運動有益身心，但太劇烈反會對心臟構成壓力，故在運動時亦要注意心率的控制。近年穿戴式智能設備日趨普及，只要於做運動時開啟心率監測功能，便可測知大概心率。一般會以220減年齡作為個人最大心率，即如你30歲，最大心率可達190，而做運動時，一般的目標心率為最大心率約50%至85%，當進行中等強度運動時，心率一般約為最大心率的50%至70%，而進行高強度運動時，則可達最大心率的85%。

徐醫生建議大家每周應最少進行150分鐘或以上的中等強度或75分鐘或以上高強度運動，最理想可以平均每周進行3至5日，每日做最少30分鐘以上運動，盡量避免集中於1至2日內完成。於進行帶氧運動外，醫生亦建議每周可進行2次肌肉強化運動(如掌上壓、引體上升、舉啞鈴等)，以強化主要肌肉群，除同樣有助控制血壓及血糖、預防骨質疏鬆等外，更可增強運動能力，減低跌倒受傷機會。