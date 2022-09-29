恆常適量運動 有助保持心臟健康

「心臟病於香港相當普遍，根據衛生署衛生防護中心公布的數據，於2020年約有七萬多人次因心臟病入醫院，而心臟病更是本港排名第三的殺手病，於2020年因心臟死亡的人數，約佔總死亡人數的13%。」香港心臟專科學院代表徐城烽醫生表示，想保持心臟健康，必須維持良好生活習慣。除了戒煙及不酗酒，作息時間要健康外，養成恆常適量運動及健康飲食習慣，都是守護心臟健康的關鍵。
每周保持適量帶氧運動，不單有助管理體重，亦有助控制及預防糖尿病、高血壓及高膽固醇等問題，更可促進血液循環及有助骨骼健康，減低包括心肌梗塞或冠心病等心臟疾病的發病機會。而曾患心臟病者，於康復後養成運動習慣則有助控制病情，減低復發機會。此外，適量運動有助紓緩壓力，釋放不滿情緒，增強抗壓能力及減低患情緒病的機會。
注意心率勿過快
徐醫生提醒指，雖然適量運動有益身心，但太劇烈反會對心臟構成壓力，故在運動時亦要注意心率的控制。近年穿戴式智能設備日趨普及，只要於做運動時開啟心率監測功能，便可測知大概心率。一般會以220減年齡作為個人最大心率，即如你30歲，最大心率可達190，而做運動時，一般的目標心率為最大心率約50%至85%，當進行中等強度運動時，心率一般約為最大心率的50%至70%，而進行高強度運動時，則可達最大心率的85%。
徐醫生建議大家每周應最少進行150分鐘或以上的中等強度或75分鐘或以上高強度運動，最理想可以平均每周進行3至5日，每日做最少30分鐘以上運動，盡量避免集中於1至2日內完成。於進行帶氧運動外，醫生亦建議每周可進行2次肌肉強化運動(如掌上壓、引體上升、舉啞鈴等)，以強化主要肌肉群，除同樣有助控制血壓及血糖、預防骨質疏鬆等外，更可增強運動能力，減低跌倒受傷機會。
突感心悸不適 立即休息及求助
在做運動時宜循序漸進，正式運動前先做熱身，讓肌肉逐漸適應做運動的狀態，可減低受傷機會，並有助提升運動表現。在劇烈運動後亦不宜立即坐下休息，可再做5至10分鐘緩和運動，如慢跑/步、拉筋等，讓肌肉逐步恢復正常及可排走乳酸等，對身體恢復有幫助。然而在運動時，特別是戴口罩做運動，如突然感覺呼吸困難、暈眩、作嘔、心悸、噁心、胸痛等，便要停下休息，如情況持續沒有改善，便要盡快報警安排送院或自行前往醫院求醫。
徐醫生提醒曾患心臟問題，現已康復的患者，於做中高強度運動前，宜先諮詢醫生意見，證實身體狀況適合做運動，特別是曾做手術如搭橋或安裝心臟起搏器的患者，最好是先取得主診醫生同意，並在親友陪同下一起做運動，萬一身體不適時亦有人可照顧及即時求助。
運動配搭健康飲食 心強體健
要保持心臟健康，要做適量運動同時亦要配合良好飲食習慣，如少鹽、少糖、低脂，多飲水和多吃膳食纖維，盡量避免吃含反式脂肪及加工食物等，減輕心臟的負擔。如要購買罐頭或預製食物，則要學習看營養標籤，選擇健康有營的食品。
心臟健康訊息 盡在H2C頻道
想知更多心臟健康的資訊，請留意香港心臟專科學院設立的心臟健康頻道(H2C)，有多位醫生分享護心正確知識，亦有護心活動如講座、研討會等的消息，以及不同媒體的報道。
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