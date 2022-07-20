恒大商務翻譯（榮譽）學士 翻譯新方向 成就多元專才

全球商業環境千變萬化，若要勝人一籌，必須具備良好的語言能力、敏銳的文化觸覺及出色的商業溝通技巧。香港恒生大學商務翻譯（榮譽）學士課程涵蓋大數據和人工智能元素，設計靈活多樣，訓練學生將來從事翻譯或傳譯工作，應付日益增加的語言服務需求。

課程由翻譯、語言、商業及通識教育四大範疇組成，注重培訓口譯人才，包括英語、粵語及普通話的互譯訓練。學院成立商務翻譯中心，承接各類筆譯及傳譯工作，特設專業譯者團隊，指導學生實務翻譯之道，並確保譯作質素。學院與多家公司合作，當中包括香港青年工業家協會、Marks & Spencer、利記集團及漢華專業服務集團。

教學設施先進完備

恒大提供媲美業界的先進教學設施，其中馮堯敬堂設有尖端的即時傳譯設備，會議廳建有六個即時傳譯室，設計符合聯合國國際標準的格式，是翻譯學院的訓練基地。剛翻新峻工的翻譯科技工作室配備多台iMac電腦，而翻譯及傳譯實驗室則提供最先進的專業翻譯和語言服務工具。採用「東方正龍」研發的同聲傳譯設備，教師可以一邊聆聽同學的口語翻譯，一邊觀察同學的面貌，對糾正發音和儀態大有幫助。

實習與交流機會廣泛

課程着重學術理論與專業實踐，學生可到不同的公司及機構進行實習，更有機會到英國倫敦西敏寺大學及北京外國語大學進行海外交流。

就業及進修出路廣泛

商務翻譯（榮譽）學士課程的畢業生就業率理想，除專業翻譯外，畢業生亦可涉足金融、法律、行政管理、公共關係及貿易等有關工作。同時，畢業生也可以選擇繼續進修，攻讀法律、企業傳訊、語言學等碩士學位學程。

香港恒生大學商務翻譯(榮譽)學士課程

網址： http://stfl.hsu.edu.hk

課程查詢：3963 5205