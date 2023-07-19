恒大融合媒體及傳播科技（榮譽）文學士 嶄新課程 成就新一代媒體專才

透過參訪中電Smart Hub，讓同學加深了解「香港智慧城市及智能生活」的發展和現況。

邀請不同的嘉賓講者分享其在相關行業的寶貴經驗和知識，同學們獲益良多。

科技革新顛覆了媒體的運作模式和生態，為傳播行業帶來機遇與挑戰。香港恒生大學傳播學院開辦的「融合媒體及傳播科技(榮譽)文學士」課程，針對不同業界對媒體專才的渴求，增強學生相關知識及技術水平，以應付資訊網絡迅速發展的數碼年代。

課程結構以恒大獨特的「博雅+專業」教育模式為本，由主修學科、通識及商學三個範疇組成，培養學生成為具備撰寫內容與傳播科技能力的新一代媒體專才。畢業生可於多媒體內容製作、數碼攝錄影製作、數據新聞、社交媒體推廣等工作發揮所長。