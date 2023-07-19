恒大融合媒體及傳播科技（榮譽）文學士 嶄新課程 成就新一代媒體專才

科技革新顛覆了媒體的運作模式和生態，為傳播行業帶來機遇與挑戰。香港恒生大學傳播學院開辦的「融合媒體及傳播科技(榮譽)文學士」課程，針對不同業界對媒體專才的渴求，增強學生相關知識及技術水平，以應付資訊網絡迅速發展的數碼年代。
課程結構以恒大獨特的「博雅+專業」教育模式為本，由主修學科、通識及商學三個範疇組成，培養學生成為具備撰寫內容與傳播科技能力的新一代媒體專才。畢業生可於多媒體內容製作、數碼攝錄影製作、數據新聞、社交媒體推廣等工作發揮所長。
先進設備 學以致用 增實務經驗
除了著重理論，課程亦重視學生實際操作的能力，以強化他們的實務經驗。傳播學院早已投放龐大資源添置先進教學設備，除電視錄影廠、錄音室、剪接編輯室等，學院更開設以先進iMac電腦為主的媒體傳播中心，助同學將理論應用於實踐，以便日後盡快適應職場的工作環境。
重視實習與海外交流
學院重視學生交流及實習的經驗，三年級學生將有機會在暑期分派到各大傳播媒體機構、大企業及市場推廣的私營機構等實習。學生透過參與實習，必能獲取實際工作經驗以增強其競爭力。讓學生擴闊國際視野、體驗多元文化亦是學院其中一個重要目標。學院致力擴展與內地、台灣和海外著名高等院校簽訂交換生協議，為學生提供更多遠赴歐美和亞洲各地區交流及體驗的機會。
融合媒體及傳播科技（榮譽）文學士
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網頁：https://bit.ly/SCOM_HSU_CMCT