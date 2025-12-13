恒香元朗旗舰店开幕 首设唐饼文化馆 实玩烘焙工作坊

说起传统唐饼店，不知哪间饼铺是各位的首选。百年老字号恒香老饼家于元朗大马路开设全新三层高旗舰店，首设「唐饼文化馆」及烘焙工作坊。访客除了可了解品牌历史外，更可亲手制作新旧式唐饼等，绝对是家庭活动的好选择！ 展出多项展品 + 点心车 / 饮茶打卡位 恒香唐饼文化馆位于旗舰店1楼，以「香港饼王・百年恒香」为主题打造。馆内摆设多项历史展品，当中包括月饼模具、月饼券、老婆饼、木盒饰柜设计的月饼盒，甚至有「黄金月饼」与「黄金老婆饼」珍贵展品。微型街景模型亦是另一焦点展品。恒香将其中一段元朗大马路化身为微型模型，值得访客一拍。恒香老饼家原身为「恒香酒家」，其后推出唐饼后大受欢迎，并转型成饼家。文化馆同时设手推点心车与「一盅两件」打卡位，让访客感受当年气氛。

烘焙工作坊 学整传统唐饼 / 新派甜点 旗舰店2楼打造成「烘焙工作坊」，推出不同传统唐饼、新派甜点及非物质文化遗产技艺体验课程，当中包括日本鸡蛋焦糖布丁烧、圣诞唧花曲奇和黄金凤梨酥等。除了烘焙工作坊外，恒香推出非遗技艺工作坊「恒香 x传耆」，让访客体验手雕麻雀、手写小巴牌、图章雕刻及剪纸艺术等魅力。 记者率先体验制作「酥皮QQ麻糬肉松酥」。工作坊已经准备所有材料及份量，导师会仔细讲解及示范每个步骤，加上有工作人员协助，对厨房新手相当友好，同时十分适合亲子参与。 恒香元朗旗舰店 地址：新界元朗大马路62号

预约烘焙工作坊

圣诞月 消费佳 Encare IgG16800 助维持强健体魄

每逢季节交替，气温变化剧烈，正是对人体防御系统的考验。特别是对于长期处于压力下的都市人群，维持身体防御能力显得尤为重要。 维持健康应从日常生活习惯入手：注重个人卫生清洁，保持规律作息，确保充分休息。同时，通过适当的营养补充，为身体防御系统提供必要支持，也是现代人维持健康状态的重要方式。 根据新西兰科研机构研究，每日补充Encare IgG16800活性免疫球蛋白，持续八周可观察到免疫系统的积极变化。该产品每粒含有90%高纯度免疫球蛋白，其中280mg为高含量IgG成分，有助于启动体内防御机制，支持身体维持健康状态。 Encare IgG16800 基于新西兰大学科研成果，含有五大免疫成分，每粒均保证高含量与高纯度，能帮助抑制外界不良因素影响，并支持身体排除负担。现可通过万宁各管道了解选购。 第 59 届工展会 连串购物优惠

由香港中华厂商联合会主办的「第59届工展会」将于12月13日至2026年1月5日假铜锣湾维多利亚公园盛大举行，设12大主题展区共逾900个户外摊位，包括香港名牌广场区、食品饮料区、粮油面食区、蔘茸海味汤料区、美容保健区、服饰精品区、生活家居区、Chill饮Chill食区、美食广场、家乡风味区、乐龄活力区及推广区，云集香港以至世界各地品牌产品，同时提供多重购物优惠、限时折扣及礼遇，不同活动，让你满载而归。 工展会准备了多重奖赏活动让入场人士参与，奖品总价值超过港币400万元。大会分时段推出数百款低至「1折」及「1元」的「破底价」购物优惠，供市民抢购，大会更与两大电子支付平台—BoCPay+及AlipayHK合作，向入场人士推出独家消费优惠。于12月25日至26日下午，工展会将呈献圣诞限定活动，旅客凭有效旅游证件到旅客中心登记(天后兴发街入口右侧)即送嘉宾券乙张，凭券可免费入场！ 湾景国际 乐「飨」圣诞新年住宿及自助餐盛宴

圣诞气息日渐浓厚，湾景国际呈献一年一度节庆飨宴—「乐『飨』圣诞新年自助盛宴」，将于2025年12月24至26日、31日及2026年1月1日隆重登场。主厨团队以节庆传统为灵感，巧妙将可口可乐融入多款晚餐菜式，结合经典与创意，为饕客缔造满载温馨与惊喜的冬日盛宴。 圣诞期间，圣诞老人将于湾景厅出现派发惊喜小礼物，让一家大小共享欢乐时光。凡于指定日期前预缴全额费用，更可尊享早鸟优惠，以优惠价欢庆普天同乐的节日时刻。 湾景国际 湾景厅

电话:3909 9088 / WhatsApp:5721 6610 于圣诞及新年期间，湾景国际同步推出「闪亮冬日住宿假期」，让宾客于节日期间尽享悠闲温馨的住宿体验。凡于2025年12月24至26日期间入住，可尊享双人节日晚餐及翌日自助早餐，在柔和灯光下与挚爱共度浪漫冬夜；翌晨以丰盛的自助早餐开启美好一天。入住期间可享免费Wi‐Fi上网及健身室使用，更可于湾景厅与 Mezz Floor餐饮消费享折扣优惠。另设升级选项至「时尚客房」或「时尚海景客房」，在维港美景下缔造节日难忘回忆。 详情请浏览: