想展露迷人笑容？先從維護口腔健康做起

本月初，政府宣布全面撤銷口罩令，相隔將近3年，市民終於可以脫下口罩，以笑臉迎人。想展露迷人笑容，就必須建立良好的口腔護理習慣。世界牙科聯盟將每年的3月20日定為「世界口腔健康日」，希望加強公眾對口腔衛生和護理的關注。有哪些口腔護理產品可以幫助維持口腔健康？

人們經常忽略牙縫污垢，但一天進食的食物多不勝數，如何有效清除食物殘渣？保護牙齒和牙齦是一個重要習慣，OFresh的牙籤刷集合牙縫刷和傳統牙籤的優點，滿足人們每日的使用需要，讓用家隨時隨地保持牙齦潔淨健康，讓笑容時刻展現。OFresh牙籤刷的嶄新設計能更徹底地清潔口腔，圓滑前端及獨特刷毛能輕易清除食物殘渣，包括難以觸及的罅隙皆可清潔；柔韌刷柄能舒適地在臼齒活動；錘紋設計可刮除牙斑，清除頑固污垢；尾部的三角末端能深入清潔細密牙縫，一支便可多角度清潔口腔，簡單安全且經濟實惠。

牙肉企硬不萎縮 三高患者要滋養

隨著年紀增長，牙肉萎縮明顯，尤其是需要長期服藥如三高患者、糖尿上齒，或有吸煙習慣等人士，經常口乾，牙周細菌易作怪，發炎出血生牙瘡。牙齒缺乏飽滿的牙肉支撐，嘴型顯得衰老，牙齒鬆動變掉牙。想預防牙肉退化，就要每日用維他命B5修護水滋養，修護水能保持牙肉結實，承托力強，讓牙齒咀嚼更有力，可以盡情享受美食到天年。

西班牙#No.1口腔護理品牌，VITIS®《衛達適》牙齦修護水，針對牙齦「殺菌、滋養、堅固」三大功能，獨有CPC 0.05%精準深喉殺菌配方，能有效抑制細菌引致的牙瘡、痱滋及紅腫不適。Pro Vitamin B5維他命能滋養牙肉，達致粉紅飽滿；配合Zinc Lactate延長殺菌功效，增強牙肉防護，承托力強，全方位逆轉牙肉問題。產品於屈臣氏藥劑部及指定藥房有售。健康牙齦熱線：3107 0032

