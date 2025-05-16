想得到煙花 馬上有煙花！SNOOPY x 2025澎湖國際海上花火節 限定活動+最佳觀賞點全攻略

為期一個月的「4天工作周」結束過後，壞消息是未來3個月打工仔們都沒有連續或較長的公眾假期。但好消息是，春夏最盛大的花火慶典「2025澎湖國際海上花火節」現已開催！位處台灣的澎湖地理上鄰近香港，又有陽光與海灘，今年花火節更聯乘經典卡通SNOOPY推出多項表演及周邊，絕對是夏天旅遊CP值最高的地方，花生漫畫忠粉更加不能錯過！
花生漫畫75周年SNOOPY專屬無人機表演+打卡位
過往澎湖國際海上花火節亦曾與迪士尼及日漫海賊王聯乘，2025年適逢《花生漫畫》75周年，花火節規模比往年更盛大吸睛。除了在5月至7月期間的指定日子施放煙花外，活動更包括《花生漫畫》海報預展、SNOOPY與澎湖專屬主題的無人機表演、巨大SNOOPY造型打卡公仔等，當然不少得一系列限定聯名周邊，僅限現場購買，錯過今次就絕版！
約300米近距離欣賞煙花 坐花火船出海睇亦得
澎湖國際海上花火節之所以震撼，是因為煙花施放地點與觀眾觀賞區距離只有約300米。煙花欣賞區域主要以「觀音亭園區」為首，分別是「海豚亭海堤」及「北側海堤」，其中「海豚亭海堤」是施放煙花時距離煙花最接近的一處觀賞點，與舞台位置亦近，可以一邊欣賞舞台表演，搭配音樂增加節奏感。另一個最chill觀賞點便是「澎湖救國團青年活動中心」，坐落於觀音亭東北面，中心2樓的平台可以眺望整片觀音亭海域。近年花火節期間，中心更將2樓雅座轉型為咖啡花火雅座區，提供限定名額觀賞澎湖花火節煙火，讓大家喝著咖啡搭配甜品，居高臨下欣賞煙花！另外，如果打算一家大細前往花火節，不想辛苦老人家及小朋友提早排隊卡位及人擠人，也可以考慮搭乘澎湖海上花火船，在海上觀看燦爛煙花。
2025澎湖國際海上花火節
活動日期：5月5日至7月29日
活動時間：主場21:00；離島場20:00 (7月29日閉幕場施放時間將加長12分鐘)
活動地點：主場——馬公市觀音亭園區
離島場——七美 (5月24日)、吉貝 (6月14日)、望安 (6月21日)
前往澎湖方法：乘船——從嘉義布袋港、台中或高雄出發，航行時間由80分鐘至4.5小時不等
內陸航班——從台北松山機場、台中清泉岡機場、台南台南機場或高雄小港機場出發，飛行時間由30至60分鐘不等