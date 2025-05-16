想得到煙花 馬上有煙花！SNOOPY x 2025澎湖國際海上花火節 限定活動+最佳觀賞點全攻略

為期一個月的「4天工作周」結束過後，壞消息是未來3個月打工仔們都沒有連續或較長的公眾假期。但好消息是，春夏最盛大的花火慶典「2025澎湖國際海上花火節」現已開催！位處台灣的澎湖地理上鄰近香港，又有陽光與海灘，今年花火節更聯乘經典卡通SNOOPY推出多項表演及周邊，絕對是夏天旅遊CP值最高的地方，花生漫畫忠粉更加不能錯過！

花生漫畫75周年SNOOPY專屬無人機表演+打卡位

過往澎湖國際海上花火節亦曾與迪士尼及日漫海賊王聯乘，2025年適逢《花生漫畫》75周年，花火節規模比往年更盛大吸睛。除了在5月至7月期間的指定日子施放煙花外，活動更包括《花生漫畫》海報預展、SNOOPY與澎湖專屬主題的無人機表演、巨大SNOOPY造型打卡公仔等，當然不少得一系列限定聯名周邊，僅限現場購買，錯過今次就絕版！

