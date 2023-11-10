成功申請滙豐分期「萬應錢」 毋懼稅務壓力 兼享額外獎賞

來到11月中旬，相信不少打工仔都已收到由稅局寄出的「評稅通知書」，知道自己第一（2024年1月）及第二期（2024年1月）要交的稅款數目。為了讓各位可以輕鬆解決稅務煩惱，甚至可有一筆備用資金，可以隨時應付突如其來的資金周轉需要，又或充分善用資金實現計劃。滙豐推出的全新分期「萬應錢」優惠，可同時滿足你交稅和其他資金需要。
由即日起至2023年12月12日，成功申請滙豐分期「萬應錢」，除全期免手續費外，更有機會享額外現金回贈。滙豐分期「萬應錢」提供高達港幣3,000,000元或月薪23倍貸款額（以較低者為準）。貸款實際年利率低至1.68%^，成功申請更可享高達$13,888獎賞*，如申請人交齊所需文件，更可享港幣300元現金回贈。
長達60個月靈活還款期
貸款申請者亦可因應個人需要，自選設定長達6至60個月靈活還款期，而且每月還款額清晰，讓你還款更有預算。如交齊所需文件，可享最快1分鐘特快批核，凡透過滙豐自動轉賬支薪達一月或以上，申請貸款時更可免入息證明。
獲批貸款除可選擇存入指定戶口外，亦可於全港超過1,000部滙豐櫃員機及分行提款，現金隨時到手。貸款申請人日後如有需要，毋須重新申請便可再次提取已償還貸款本金的100%。
全新信用卡客戶及外匯客戶可享額外獎賞
申請分期「萬應錢」同時成功申請個人信用卡基本卡，可享額外$288「獎賞錢」，而兌換指定貨幣累積滿指定金額，亦可享額外港幣$288現金回贈。
有需要的申請人，可24/7全天候隨時隨地透過HSBC HK APP 提交申請(於「首頁」向下滑動>貸款>分期「萬應錢」)。記得把握機會於第一期稅款繳交限期前申請，並要預足夠貸款批核時間，以免延誤交稅被罰。
優惠受條款及細則約束，詳情請瀏覽: 香港滙豐 私人貸款
^只適用於2023年11月8日至2023年12月12日的推廣期（「推廣期」）內成功申請及提取貸款的客戶，獲批核的貸款額達港幣1,500,000元或以上，以12個月的還款期計算，每月平息為0.10%，實際年利率分別為1.68%（以包括港幣2,500元現金回贈及$2,000「獎賞錢」的成功申請優惠作計算）及2.25%（以不包括任何現金回贈或「獎賞錢」作計算）。
*成功申請優惠高達$13,888獎賞包括高達港幣8,888元現金回贈及高達$5,000「獎賞錢」。
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