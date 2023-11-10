成功申請滙豐分期「萬應錢」 毋懼稅務壓力 兼享額外獎賞

來到11月中旬，相信不少打工仔都已收到由稅局寄出的「評稅通知書」，知道自己第一（2024年1月）及第二期（2024年1月）要交的稅款數目。為了讓各位可以輕鬆解決稅務煩惱，甚至可有一筆備用資金，可以隨時應付突如其來的資金周轉需要，又或充分善用資金實現計劃。滙豐推出的全新分期「萬應錢」優惠，可同時滿足你交稅和其他資金需要。

由即日起至2023年12月12日，成功申請滙豐分期「萬應錢」，除全期免手續費外，更有機會享額外現金回贈。滙豐分期「萬應錢」提供高達港幣3,000,000元或月薪23倍貸款額（以較低者為準）。貸款實際年利率低至1.68% ^ ，成功申請更可享高達$13,888獎賞 * ，如申請人交齊所需文件，更可享港幣300元現金回贈。

長達60個月靈活還款期

貸款申請者亦可因應個人需要，自選設定長達6至60個月靈活還款期，而且每月還款額清晰，讓你還款更有預算。如交齊所需文件，可享最快1分鐘特快批核，凡透過滙豐自動轉賬支薪達一月或以上，申請貸款時更可免入息證明。

獲批貸款除可選擇存入指定戶口外，亦可於全港超過1,000部滙豐櫃員機及分行提款，現金隨時到手。貸款申請人日後如有需要，毋須重新申請便可再次提取已償還貸款本金的100%。

全新信用卡客戶及外匯客戶可享額外獎賞

申請分期「萬應錢」同時成功申請個人信用卡基本卡，可享額外$288「獎賞錢」，而兌換指定貨幣累積滿指定金額，亦可享額外港幣$288現金回贈。