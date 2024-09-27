房顫發生可以毫無先兆？OMRON 歐姆龍 HCR–7800T 助你輕鬆在家同時測量血壓與心電圖！

心房顫動(Atrial Fibrillation，簡稱「房顫」)是一種常見的心律不整，源於心房內膜的異常快速放電，導致心跳忽快忽慢。正常的心臟跳動規律且有節拍，每分鐘約60至90下，將血液有效地輸送至全身。房顫可能由高血壓、肥胖、糖尿病、睡眠窒息、吸煙及心臟病史等多種因素引起。
當房顫發生時，患者往往毫無預兆，甚至在中風住院後才被發現，心率可達每分鐘150至200次！因此，我們建議高血壓、冠心病及有心臟病史的患者，特別是長者，應養成每天定時測量血壓和心電圖的習慣，以留意身體發出的警訊，及早就醫和治療。
日本歐姆龍上臂式藍牙心電血壓計 HCR–7800T
OMRON歐姆龍推出的上臂式藍牙心電血壓計HCR–7800T，具備心電圖功能，讓用戶能夠輕鬆在家中測量、紀錄及分析心房顫動的可能性，從而早期發現潛在的健康問題。只需30秒，即可同時測量血壓和心電圖，隨後分析結果將以「正常竇性心律」、「心跳過慢」、「心跳過速」或「可能出現心房顫動」的形式顯示在手機應用程式上。用戶還可以透過應用程式清晰了解個人血壓及心電圖的變化，持續監測身體狀況，及早發現並治療健康問題。
透過OMRON Connect手機應用程式輕鬆上傳測量數據 準確掌握健康狀況
為了方便日常監測，歐姆龍上臂式藍牙心電血壓計HCR–7800T可連接OMRON Connect手機應用程式，透過藍牙輕鬆上傳每日的血壓測量數據，避免數據錯誤或遺失，操作簡便。此外，OMRON Connect應用程式還提供「血壓日記」功能，系統會把用戶的測量數據整合成圖表報告，覆診時可直接將程式內的報告供醫生參考，或設定每週血壓報告自動發送給家人，讓家人及醫生快速掌握血壓變化趨勢。用戶更可自設測量提醒或服藥提醒。界面友好，點擊備註圖標還能記錄飲食、運動等生活習慣，幫助長者輕鬆掌握個人健康狀況。
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