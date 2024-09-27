房顫發生可以毫無先兆？OMRON 歐姆龍 HCR–7800T 助你輕鬆在家同時測量血壓與心電圖！

心房顫動(Atrial Fibrillation，簡稱「房顫」)是一種常見的心律不整，源於心房內膜的異常快速放電，導致心跳忽快忽慢。正常的心臟跳動規律且有節拍，每分鐘約60至90下，將血液有效地輸送至全身。房顫可能由高血壓、肥胖、糖尿病、睡眠窒息、吸煙及心臟病史等多種因素引起。

當房顫發生時，患者往往毫無預兆，甚至在中風住院後才被發現，心率可達每分鐘150至200次！因此，我們建議高血壓、冠心病及有心臟病史的患者，特別是長者，應養成每天定時測量血壓和心電圖的習慣，以留意身體發出的警訊，及早就醫和治療。