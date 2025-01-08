把握申請時間 報讀研究生課程 持續進修提升競爭力 為事業發展鋪路

一年之計在於春，是時候好好規劃，為自己的前途鋪路。香港各間大學2025年秋季入學的研究生課程，大多現正接受報名，有意持續進修增值的在職人士，或是繼續銜接研究生課程的應屆本科畢業生，都應該預備好報名所需的資料，於截止日期前盡快提交申請*。

在職人士可報讀兼讀課程 碩士學位和博士學位都屬於研究生課程，博士生一般需於36(全日制)/48(兼讀制)至84個月內完成課程，全日制碩士生一般需於2年內完成課程。至於兼讀制的同學由於大多只會於晚上及周六、日的時間上課，且不少在職人士因為要兼顧加班工作，周末的課堂亦未必有時間上課，故修課期會較長，且如有需要亦可視乎情況，申請延長修讀期。

報讀人士注意 部分課程設指定入學要求 有意報讀研究生的朋友，宜先考慮清楚要報讀甚麼課程，因除了部分可接納跨專業/學科人士申請的課程外，大多數研究生課程都會要求報讀者必須具備課程相關的工作或研究經驗，或符合課程指定入學要求；如沒有相關經驗，可能不會獲錄取。此外，報讀者亦必須具備認可大學學士學位，以及獲一級或二級榮譽(或同等資格)。同時，亦須具備指定的英語水平，如最近2年內考獲托福(TOEFL)；雅思(IELTS)；中國國家大學英語考試(六級)或同等英語測試的指定成績。個別課程亦會要求報讀者須通過面試。

由於研究生課程的學員多來自不同公司，甚至跨行業，同學修畢課程除可獲取指定學術資格和探討更深入的知識外，學員更可擴闊人脈網絡，不單對工作和晉升有幫助，日後學員如計劃轉工或創業，亦有機會在同學中得到幫助。 申請人需要到各院校的網頁遞交申請，並須提交相應的學歷/工作經驗證明，如成績單、推薦信、指定語文的考試成績等。 *注意不同院校及科系的截止日期會有不同，須自行瀏覽相關院校網頁。