抓緊奇幻時刻 暑假遊日 出走東瀛 體驗百周年迪士尼音樂與花火演出

疫後第一個暑假，不少人都會計劃一趟報復式旅遊，特別是日本，近期日匯低水每百港元僅兌約5.5算，等同消費85折，相當吸引划算！加上日本夏季風物詩必數穿著和服浴衣參與夏祭，參加花火大會。疫情過後不少花火大會均復辦，由東北到九州，逾千場盛會將集中在7至9月舉行。適逢今年迪士尼誕生100周年，Disney Music & Fireworks(迪士尼音樂與花火)更首次在日本多個城市舉辦。選擇今夏遊日，各位可抓緊一生一次的難忘煙花奇幻時刻！

迪士尼名曲與煙花 氣氛同調

有別於平時去迪士尼樂園欣賞城堡煙花匯演，今次為慶祝迪士尼誕生100周年，Disney Music & Fireworks(迪士尼音樂與花火)將首次在日本7個城市進行，將充滿夏祭特色的花火大會，結合多首迪士尼名曲同步發放璀璨壯觀的大型煙花盛會。首場已在6月3日於廣島揭幕，明天7月1日則移師山梨縣，然後依次9月2日茨城縣日立海濱公園、9月23日山口縣Kirara博紀念公園、10月21日大阪舞州Sports Island空之廣場等舉行。入夜後，屆時會場所設置的LED屏幕上，會投射出白金色的迪士尼100周年開場視頻，緊隨著迪士尼名曲演奏和激光燈效，約1.2萬枚煙花在上空繽紛燃放，超有氣氛！現時Klook更有提供活動套票預售，每位479港元兼獲得本次活動專屬紀念品乙份，隨時隨地經網站或app購買，規劃行程更靈活彈性！

人氣日本花火大會 不容錯過

在盛夏夜色下，大家穿著浴衣和服於河堤散步，欣賞兩岸熱鬧的煙花，閒逛夏祭攤檔，體驗傳統文化。而包括新潟縣舉行的「長岡祭典大花火大會」(8月2至3日)、秋田縣「大曲之花火 全國花火競技大會」(8月26日)等「日本三大花火大會」均悉數復辦，連綿不絕的煙花將閃耀整片夜空，震撼非常。當然人氣觀光熱點如東京、大阪等亦有值得推薦的花火大會，時間依次有三重縣伊勢神宮奉納全國花火大會(7月15日)、東京隅田川花火大會(7月29日)、大阪淀川花火大會(8月5日)及長野縣諏訪湖祭湖上花火大會(8月15日)等，都是地區知名盛事。當中伊勢神宮有著全國最熱鬧的參道，亦是日本人一生一次必去參拜的神聖場所；諏訪湖花火大會規模之大更是全日本數一數二，4萬多發煙花高速連發，映照湖面，場面璀璨奪目。想欣賞花火大會兼想在鄰近景點組合行程？Trip.com 現正發售類似活動組合套票，如「日本鎌倉高校前站+江之島+熱海海上花火大會一日遊」，每位約850港元起已包交通和乘坐納涼船欣賞熱海海上花火大會，仲可以順道《男兒當入樽》經典場面打卡，最啱動漫迷參加！