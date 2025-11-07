探索社會的新視角 香港中文大學社會學文學碩士課程

在瞬息萬變、全球互聯的時代，獨立與批判性思考是不可或缺的核心能力。修讀社會學研究生課程，不僅是學術知識的追求，更是深化對社會運作的理解、提升分析能力，並以理性與洞察力應對複雜社會議題的實踐途徑。

自2005年開辦以來，香港中文大學（中大）社會學文學碩士課程深受來自不同學科背景的畢業生及各界專業人士的高度評價。課程提供全面的社會學理論、研究方法與應用分析訓練，旨在培養學生的批判性思維、實證研究能力，以及在本地與全球脈絡中解讀社會現象的視野與能力。