探索社會的新視角 香港中文大學社會學文學碩士課程

在瞬息萬變、全球互聯的時代，獨立與批判性思考是不可或缺的核心能力。修讀社會學研究生課程，不僅是學術知識的追求，更是深化對社會運作的理解、提升分析能力，並以理性與洞察力應對複雜社會議題的實踐途徑。
自2005年開辦以來，香港中文大學（中大）社會學文學碩士課程深受來自不同學科背景的畢業生及各界專業人士的高度評價。課程提供全面的社會學理論、研究方法與應用分析訓練，旨在培養學生的批判性思維、實證研究能力，以及在本地與全球脈絡中解讀社會現象的視野與能力。
全面而嚴謹的訓練
社會學是一門探索社會生活各個面向的學科，涵蓋經濟不平等、社會制度、文化轉變與全球化等重要議題。課程結合理論廣度與方法深度，核心科目包括《社會學與現代生活》、《社會探究方法》及《社會學理論視野》。此外，學生可從多元選修科目中選擇五科，包括《解構香港社會》、《社會統計分析》、《當代中國社會》、《全球化：挑戰與回應》、《社會問題與不平等》、《階級與日常生活》、《犯罪與刑事司法》、《教育與社會專題探討》及《社會學特選論題》等。這些科目為學生提供分析不平等、全球化、犯罪、教育及社會變遷等議題所需的概念框架與研究技能。
靈活學習配合多元志向
修讀此課程的畢業生能於多個領域發展事業，包括教育、社會服務、政策研究、市場營銷、公關及媒體等。具備數據解讀、社會分析與策略思考能力的社會學碩士畢業生，能在重視實證決策與社會洞察的工作環境中脫穎而出。對有志進一步深造的學生而言，課程亦為修讀社會學及相關學科的博士課程提供穩固基礎。
加入社群並拓展視野
社會學特別適合那些對世界運作充滿好奇、關心社會發展，並希望推動改變的人士。課程歡迎應屆本科畢業生及具工作經驗的專業人士報讀，並提供全日制及兼讀制兩種學習模式。無論是關注智識探索或職業發展，中大的社會學文學碩士課程都將為學生提供一個啟發性、支持性兼具的學習環境，協助他們建立批判性視角與研究能力，從而更深入地理解與參與這個不斷變動的社會。
截止申請日期：2026年2月28日
查詢電話：3943 6627
電郵：SociologyMA
網址：Department of Sociology, The Chinese University of Hong Kong