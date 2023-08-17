提早「嘗」月！ 2023中秋月餅禮盒+博覽限定優惠指南

雖然仲有個幾月才到中秋節，但城中各大品牌經已推出多款應節必食的月餅，除了有新口味外，部分更與人氣卡通品牌聯乘，月餅禮盒設計可謂花盡心思，名副其實「睇得又食得」。大家記得把握美食博覽會場限定優惠，提早「嘗」月！

100%馬來西亞貓山王榴槤肉

美心全新貓山王榴槤軟心月餅 召喚所有榴槤愛好者！為保持創新，美心每年都會推出不同款式的中秋月餅，今年美心全新推出「貓山王榴槤軟心月餅」，100%選用來自馬來西亞的貓山王榴槤肉，天然樹上完熟，軟糯可口，口味香濃，充滿味覺驚喜！

泰國椰青水 X 越南椰奶

美心流心椰子月餅啖啖東南亞情懷 另一款同樣是今年新登場的「美心流心椰子月餅」，採用泰國椰青水和越南椰奶，甘甜醇厚的流心椰子，配上陣陣幽香的流心斑蘭味，椰香入「心」，每一啖都充滿東南亞情懷，實在「泰」正了！

LINE FRIENDS再度與美心推出中秋月餅禮盒。

LINE FRIENDS與美心再度聯乘

復古卡式收音機造型月餅禮盒 LINE FRIENDS再度與美心推出中秋月餅禮盒，今年禮盒設計玩味十足，以復古卡式收音機為造型，每個月餅上均印有LINE FRIENDS BROWN頭像，而禮盒設有閃燈效果，盒身上的BROWN、CONY及SALLY更可從罐面取出，變身成為磁石貼，極具收藏價值！

東海堂獨創

兔子外形流心奶黃月餅 東海堂今年首度推出流心奶黃月餅，月餅採用法國牛油及淡忌廉製成，更採用二次烘培技術，將鹹蛋黃及奶黃吉士的香味進一步昇華，餅皮軟腍且奶黃香濃，流心奶黃絲般柔滑。最特別是月餅外形用上東海堂自家獨創的立體兔子餅模，無論是味道或精緻度都帶來全新享受。

將芬蘭月光帶到香港姆明月餅禮盒 東海堂再度聯乘芬蘭經典卡通姆明，推出全新月餅禮盒。月餅面印有姆明外形，禮盒則印有正在舉行盛宴的姆明及一眾角色，更有大月亮伴著姆明，中秋賞月氛圍滿滿。禮盒內有兩款口味月餅，分別為全新流心奶黃月餅及十勝紅豆月餅各2個，香滑細膩的流心奶黃及綿滑紅豆內餡，雙重滋味令人一試愛上。 展位：1C – C02

迪士尼米奇與好友系列燈籠月餅套裝 會場限定價：港幣$268(原價$406)

迪士尼米奇與好友系列奶皇月餅套裝 會場限定價：港幣$158(原價$273)

奇華餅家迪士尼月餅套裝

米奇與好友化身太空人登陸月球 適逢迪士尼100周年，奇華餅家推出一系列迪士尼奶皇月餅禮盒及小食禮盒。其中「迪士尼米奇與好友系列燈籠月餅套裝」，內含「迪士尼米奇與好友系列燈籠月餅禮盒」，禮盒以米奇、唐老鴨及鋼牙與大鼻化身成太空人登陸月球為主題，載著米奇頭像和唐老鴨足印的「蛋黃奶皇月餅」、鋼牙與大鼻松果造型「朱古力味香橙乳酪奶皇月餅」，以及「迪士尼米奇與好友系列購物袋」乙個。奇華餅家亦同時推出「迪士尼米奇與好友系列奶皇月餅套裝」，內含3款「迪士尼米奇與好友系列奶皇月餅禮盒(單個裝)」，禮盒均以紀念金幣為設計藍本，更有「迪士尼米奇與好友系列購物袋」乙個。 展位：1D – D02

榮華新推出阿華田酷脆冰皮 會場限定價：港幣$149(原價$258)

童年回憶滋味！

榮華阿華田酷脆冰皮 小時候不能喝咖啡奶茶，爸媽總會為孩子點一杯阿華田。榮華今年新推出「阿華田酷脆冰皮」，香濃的阿華田加入層次豐富的麥芽脆酷，讓人陶醉於阿華田的回憶味道。

中國傳統書法元素

十二肖「如兔」月餅禮盒 正考慮中秋送禮，亦可選購充滿中國傳統藝術元素的「十二肖『如兔』月餅禮盒」，榮華特別邀請著名藝術家以今年生肖「兔」為主題，將書法「兔」加入禮盒設計中，月餅設計亦加入「兔」的篆刻和肖形圖案，讓充滿溫情的中秋節加添文化藝術氣氛。 展位：1B – D02 & 1E – C34