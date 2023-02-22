支持零碳未來 為持份者創造長遠價值 恭喜新創建集團有限公司連續第五屆獲得「企業可持續發展大獎」

可持續發展是新創建集團的重心。正因如此，集團於2022年財政年度更新企業願景、使命與核心價值，加強對持份者的承諾，進一步把環境、社會及管治的考慮注入日常營運及投資決策當中。新創建深信，集團與社會發展共進共贏。集團的目標是為股東及社會上各持份者創造長遠價值。

作為一間具有社會責任的企業，新創建根據母公司新世界發展「2030可持續發展願景」訂立了環境以及社會的目標。環境方面著重於減碳、節能及用水及物料重用，以支持零碳未來。而社會方面，集團致力營造讓員工獲得重視，用心傾聽的文化，以及支持社會各階層人士共建共融社區。

集團行政總裁馬紹祥表示：「新創建以2030可持續發展目標展現我們對環境可持續發展的承諾，集團於2021財政年度簽署成為首批參與政府『碳中和夥伴計劃』的企業，全力支持香港及中國內地政府分別於2050年及2060年前實現碳中和的計劃。然而，我們將繼續在投資決策和供應鏈管理方面進一步擴大環境、社會及管治考慮範圍，為持份者創造長遠價值。」

可持續發展元素融入業務發展

隨著業務繼續擴展，集團各業務單位近年積極將可持續發展元素融入日常營運及業務發展當中，例如建築業務在採用「組裝合成」建築法（MiC）具備豐富經驗，幫助紓緩本地建造業當前面對的一些挑戰。杭州繞城公路旗下的志驛．西湖驛站亦已正式投入營運，該項目大量採用再生能源技術以提升節能表現，在各項設置中具備不同可持續發展元素。

應對氣候變化是新創建可持續發展工作中的重要一環。新創建參考了氣候相關財務信息披露工作組（TCFD）建議，將氣候變化因素納入企業風險管理框架之中。展望未來，新創建將加強集團及營運單位以管理氣候相關風險及機遇。