故宮文化博物館7.2正式開放 整理3大看點+重點展廳推薦

故宮文化博物館將於7月2日正式向公眾開放，首四周的門票早於6月14日早上10時起公開發售。場館樓高7層，共有9個不同展覽，其中展廳1至7為常設專題，而8至9為特別展覽。以下介紹3大看點及重點展廳推薦，讓大家在到訪前可先做好功課！

看點1：國家一級文物

博物館的焦點，絕對是多件來自北京故宮博物院的「國家級文物」！今次香港故宮獲北京故宮借出的文物多達914件，當中166件屬國家一級文物。其中展廳8的「國之瑰寶：故宮博物院藏晉唐宋元書畫」將分3期展出30件珍貴書畫，每幅在港展期僅一個月，展後要「休息」3件才可再對外展示。

看點2：香港藝術家X故宮文化

平時有關注香港藝術文化的你，一定不能錯過「同賞共樂：穿越香港收藏史」及「古今無界：故宮文化再詮釋」。前者以本地收藏史為主題，細述香港超過一個世紀的收藏活動，勾勒本地博物館發展的軌跡。而後者則邀請6個香港多媒體與跨界藝術家，以香港當下的角度，重新演繹古代藝術。

看點3：多媒體互動藝術

當然少不了多媒體作品，館內一共設置了53個多媒體藝術品，透過影片、聲音、互動裝置等，讓參觀者以不同視角及方式去體驗古代文化。其中位於展廳2的《夢境》，由邵志飛設計，大家可以躺在沙發上，仰望與清代宮廷相關的書畫投影，以沉浸式體驗及窺探古人生活。