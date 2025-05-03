敏华冰厅 茶记三宝 还有黯然销魂饭？

「敏华冰厅」品牌起源于香港九龙一间名为文华冰厅的独立「冰室」，历史悠久，可追溯至一九七零年代。「敏华冰厅」主要供应香港传统「冰室」略带西式风味的快歺小食，为香港「茶记」享领导地位。其中必食堪称港式茶记三宝：新鲜即制蛋挞、西多士，以及潮式沙茶牛肉公仔面。 打卡热选必定是「敏华黯然销魂饭」！采用优质靓猪，半肥瘦梅头厚切叉烧，每片平均2厘米厚，并于分店现场新鲜烧制，上碟前再于叉烧外皮涂上麦芽糖，再以火枪烧至焦香，香口惹味啖啖肉汁。煎蛋方面，选用蛋味更香浓的湖北蛋，再将荷包蛋煎至流心，幼滑蛋浆配以烧至浓边叉烧，口感层次更丰富。配上优质泰国香米及独家秘制香葱油与头抽调味，整碗饭吃毕更「黯然销魂」，令人回味无穷。

此外，潮式沙茶牛肉公仔面采用自家秘制沙茶酱，先将花生粒炸至金黄香脆，磨成蓉后再加入所有料头炒至酱汁变得浓稠，令味道香浓，咸香惹味。爽滑鲜嫩牛肉片特别选用牛冧肉，即是牛后腿近臀部位置的肉，肉味更浓。公仔面以自家配方调制，弹牙过人，而且浓郁的沙茶酱完美挂在爽口弹牙的面条上，每一口都带着醇厚香气，口感一流。

太兴 为何成为 平民港式烧味天花板？ 来香港怎能错过香港人的经典食堂——太兴烧味！ 拥有超过35年传统港式烧味经验的太兴，有「烧味天王」称号。热爱港式烧味的人，一定要品尝太兴招牌的「太兴叉烧」、「原味烧鸭」和「五星级烧肉」。「太兴叉烧」使用精选梅肉制作，并遵循古法炮制，再涂上独门秘制叉烧酱反复烘烤，入口肉质细腻多汁、恰到好处的咸甜滋味让人胃口大开。

另一太兴必食之选当属「太兴原味烧鹅」！所有烧鹅都是现场新鲜烧制，保证皮脆可口；同时，太兴严选约95日大、全天然饲料饲养，并于36小时内屠宰的黑鬃鹅，确保肉质嫩滑！皮脆肉嫩的「太兴原味烧鹅」，再配上太兴多年来坚持自研的自家制腌肉酱，每口肉嫩油香，都为食客带来色、香、味的多重享受，让食客在经典滋味中感受太兴多年来对烧味的坚持及用心！别忘了吃烧鹅的同时，叫一碟清炒时蔬、再点一杯传说中的「冰镇奶茶」，实是浓淡相宜，恰到好处的饮食享受！