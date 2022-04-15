教育局：多元化推動國安教育 公社科下學年料有經審批教科書

《香港國安法》第十條規定特區政府應當多渠道開展國家安全教育，當中首項為學校。教育局去年2月至5月期間，先後發布《香港國家安全教育課程框架》及15個科目國家安全教育課程框架，教育局回覆本報交代落實情況，指已循多方面、包括多元化教學資源及推廣活動、師資培訓支援等培育學生對中華文化和國民身份的認同、國家安全意識，以及守法和責任感等正面價值觀。今個學年已推行取代通識科的公民與社會發展科(公社科)未有教科書經審批，教育局料下學年將有經審批教科書供中四及中五生使用。

去年公布課程框架，循15個科目加入認識國家、理解國家安全相關內容及重要性的教學重點。涵蓋科目除文科類與中國歷史科，理科如科學、生物、化學等也適用。以生物科為例，框架列出可引入國家在生態保育、污染控制和環保保育例子加深學生對國家認識，明白國家對生態環境保育和保護人民健康的重視，培養學生對國家產生歸屬感，從而願意成為積極和負責任的公民。局方亦於同年公布《價值觀教育課程架構》(試行版)，提到新架構編訂重點強調應從小加強學生國家觀念，協助學生從小尊重國家象徵和標誌，包括國旗、國徽、國歌、認識《憲法》、《基本法》和國家安全的重要性，建立國民身份認同。局方指，首要培育的價值觀和態度，包括責任感、國民身份認同、守法等。具體學與教資源，包括有國家安全教育展板、「國事小專家」互動問答遊戲資源套、網上遊戲、有聲繪本等；又設立「國民教育一站通」學生自學平台，內容涵蓋《憲法》、《基本法》及國家安全教育、國家象徵和標誌、中國歷史和中華文化、博物館學習等主題。

局方形容以多元化學與教資源推動國安教育，亦有其他學生活動，如《基本法》全港校際問答比賽、「國家憲法日」網上問答比賽、國家安全標語創作及海報設計比賽、國家安全網上問答比賽等，並透過「《基本法》學生校園大使培訓計劃」為學生大使安排專題講座、參觀、升國旗儀式工作坊等活動，學界反應熱烈。本年度，教育局更與保安局為中小學生合辦「2022國家安全齊參與」計劃，以推動全校師生共同參與，讓國家安全教育植根校園。此外，教育局亦整合了「國民教育—活動規劃年曆」，鼓勵學校在各重要日子舉辦校本國家安全教育活動。有關活動的參加人數日益增加，學生積極參與各項活動。

公社科今個學年(去年9月開始)已取代通識教育科，由中四級起推行，當中適當加強國情、《憲法》、《基本法》、《香港國安法》和法治教育的內容。公社科教科書須送交教育局審批，預計於2022/23學年，將有經審批的教科書供中四及中五年級學生使用。

當局多次表示要加強教師的國安教育培訓，亦有業界人士去年提到須加強法律教育，以更好理解《憲法》、《基本法》等。教育局指，自2020/21學年起，已把《憲法》、《基本法》及《香港國安法》的相關內容，納入新入職教師、擬晉升教師的核心培訓課程，並由資深的法律專家和學者主講。教師核心培訓課程中亦加入為期3至4天的內地學習團，讓教師透過親身的觀察和體驗，了解國家最新發展，惟目前受疫情影響須延後舉行。當局亦持續為在職教師提供不同模式的培訓活動，如《憲法》和《基本法》教師知識增益/進階版網上課程、「國情教育」和「國家安全教育」教師知識增益網上課程、升國旗儀式工作坊等，提高教師對國民教育和國家安全教育的認識。局方提到，於全港實施本地課程的中小學舉辦「國家安全教育到校教師工作坊」，所有學校均已報名參加。當局去年11月亦已公布，2022/23學年起，所有公營學校新聘教師均須在《基本法》測試取得及格方獲考慮。今年1月初已為教師舉辦首輪《基本法》測試，第二輪將於下月21日舉行，為本學年最後一輪。至於入職前培訓，教育局表示正與提供師資培訓的大學商討，研究在培訓內容中加強對準教師對國情掌握。

教育在乎家校合作，教育局表示，已為家長製作有關國家安全教育單張，協助他們了解在支援學校推行國家安全教育工作上擔當的角色，並鼓勵學校透過家長教育，加強家長對《香港國安法》的認識，並協助家長建立良好的親子溝通，促進他們與子女一同以多角度分析和認識身邊的事物，幫助子女明辨是非，培育他們成為守法守規的良好公民。資源支援上，學校及家長教師會可透過申請家校合作津貼，推行家校合作及家長教育活動。家庭與學校合作事宜委員會亦舉辦不同活動，包括家長講座、家長教師會聯會分享會和家長教師會幹事培訓課程等，局方表示未來也將繼續投放資源和提供支援。

就監察學校落實措施，教育局提及，去年初已就實施《香港國安法》向學校發出有關學校行政和教育指引，要求學校每年提交年度報告和工作計劃，匯報推行情況。教育局通過學校探訪、視學等，了解學校校本監察機制實施情況，按需要作建議，局方亦蒐集學校良好措施和事例與業界分享。

專上院校方面，教育局指政府尊重院校課程設計自主，也鼓勵院校通過課程內外學習機會推動國安、認識國家等，指多所專上院校正舉辦或籌劃不同模式相關課程和活動，例如屬計算學分或畢業要求的課程、專題講座、研討會、工作坊、內地交流和實習等。教資會亦已將有關《憲法》、《基本法》和《香港國安法》教育的策略方針採納為在剛完成的2022/23至2024/25三年期規劃工作的評審準則。教資會會加强這方面的工作，積極培育大學生的守法意識和公民責任感。教育局會繼續就推動國民教育及國家安全教育等相關議題與專上院校保持溝通，並提供適切支援。

至於國際學校，教育局指原則上與其他只提供非本地課程的私立中小學，均有責任協助學生正確和客觀理解和認識國安概念和《香港國安法》，惟因應課程、學與教安排與本地課程學校有相當差異，這些學校須根據局方發出相關通告內基本原則，按校本情況及需要，制定相關策略及措施，局方會與業界保持溝通，以提供適切協助。

(文章由本報編輯按教育局覆文整理。)