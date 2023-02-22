數據庫收集達500,000種產品及成分 即時查看對健康的影響 恭喜 1Source Limited 首次獲得「企業可持續發展大獎」

1Source是一個全方位產品安全數碼平台，提倡消費者權利和知情權，以個人健康為本，透視產品成分，提高消費者的安全意識，讓消費者作出更安全、更明智的選擇。1Source目前的數據庫已擁有超過500,000種成分及產品、用戶來自全球200多個國家，並已成功幫助廠家改善了最少500種產品的配方！

收集安全數據 了解產品對健康的影響

創立1Source，緣起於集團看到很多歐洲的研究報告指出，消費品中有75%的成分對人體和環境有害，而大部分消費者都不清楚產品中的成分。有鑑於此，1Source的網站和應用程式收集了歐盟、世衛和FDA對化學成分的安全數據。透過四個範疇，包括吸入、服用、皮膚接觸和環境，用評分的方式來評估產品對健康帶來的影響，消費者便可以了解到產品之中有沒有致癌物質或干擾荷爾蒙的成分，讓消費者能夠更透徹地了解產品成分的安全程度，從而可以選擇更加安全的產品。集團的目標是透過教育大眾對成分安全和個人健康的認識，促進有利於消費者的商業實踐和社會責任，並成為大健康的超級平台。