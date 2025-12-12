新年想衝出香港？ 三大精選旅行團 玩出不一樣的新年！

新華旅遊為大家準備了三大精選路線，無論是台灣佛光山的莊嚴氛圍，到泰國燈光藝術的浪漫夜景，再到馬來西亞雲端體驗，讓大家在新春假期拍出最chill的美照，留下難忘回憶！
高雄佛光山×台中 慢活美食5天團
新一年當然要許個新願望！在台灣高雄，不少人會選擇前往佛光山祈福。新華旅遊會帶大家走進佛國氛圍，放鬆身心靈，迎接美好新開始。行程還包括美濃民族村體驗文化、阿里山森林鐵路車庫園區了解火車歷史故事、清境青青草原綿羊秀與高空景觀步道，以及日月潭欣賞湖光山色，再到妮娜巧克力城堡，每一處都是打卡熱點。
團號：WTPR05X1
團費：$5,799起
出發日期：2026年2月17日(年初一)
芭堤雅×北碧府×曼谷5天團
泰國不只是購物天堂，此團絕對顛覆大家的想像！芭堤雅全新漁人村，歐式小房子與復古街燈，拍出最chill的度假照；燈光藝術博物館與氣球花園，結合泰國文化與現代科技，燈光隧道與投影映射，夢幻打卡位讓IG瞬間爆紅！北碧府行程亦同樣驚喜，包括前往桂河橋與火車站，重溫二戰歷史足跡；Maple Gardens花海拱門、韓式夢幻花園，還能任食鮮甜龍眼，視覺與味覺雙重滿足。最後在曼谷乘船暢遊湄南河，夜景燈火璀璨，浪漫指數爆表！
團號：TBKK05SD
團費：$3,899起
出發日期：2026年2月14至21日(年廿七至年初五)
馬來西亞雲端體驗×天空之鏡5天團
熱門景點打卡位總是人潮湧湧？馬來西亞5天團帶大家入住雲頂海拔最高酒店，清新空氣與壯麗山景，讓大家一秒遠離都市壓力。懸浮天際Hoverland，視覺衝擊感滿分，同時拍出驚艷美照。至於天空之鏡則令人宛如置身夢境，絕對是攝影控最愛！行程還安排雲頂名勝世界，盡享娛樂與購物樂趣，以及回到吉隆坡市區，打卡多個景點。而來到「榴槤之國」，必定要去有「貓山王之鄉」稱號的彭亨州，享用榴槤任食放題，香濃果肉讓人一試難忘！
團號：SKGT05X1 團費：$7,099起
出發日期：2026年2月15、16日
(年廿八、年廿九)
新華旅遊
報名及查詢熱線：2722 2888 WhatsApp熱線：6397 0681
網址：新華旅遊