新年想衝出香港？ 三大精選旅行團 玩出不一樣的新年！

新華旅遊為大家準備了三大精選路線，無論是台灣佛光山的莊嚴氛圍，到泰國燈光藝術的浪漫夜景，再到馬來西亞雲端體驗，讓大家在新春假期拍出最chill的美照，留下難忘回憶！

高雄佛光山×台中 慢活美食5天團

新一年當然要許個新願望！在台灣高雄，不少人會選擇前往佛光山祈福。新華旅遊會帶大家走進佛國氛圍，放鬆身心靈，迎接美好新開始。行程還包括美濃民族村體驗文化、阿里山森林鐵路車庫園區了解火車歷史故事、清境青青草原綿羊秀與高空景觀步道，以及日月潭欣賞湖光山色，再到妮娜巧克力城堡，每一處都是打卡熱點。

團號：WTPR05X1

團費：$5,799起

出發日期：2026年2月17日(年初一)