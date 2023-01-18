新年購物美食優惠情報速遞

新年又是時候送舊迎新，添置新年用品、新裝、護膚品、家品、飾品等，再與親朋戚友共聚食大餐。以下搜羅了林林總總的實用流行情報，讓大家新一年繼續盡情買入心頭好、享盡美食！ 西寶城×昇悅商場×昇御商場「花兔運轉賀新春」送總值近25萬禮品 信德集團旗下西寶城、昇悅商場及昇御商場，由即日起至2月5日攜手呈獻「花兔運轉賀新春」主題活動，由活潑可愛的「花兔」與眾踏入兔年，還有財神快閃西寶城拜年。三大商場更同步推出新春消費獎賞，送出總值近25萬禮品。而消費滿指定金額即可換領「花兔開運」利是封、「八花」迎春福袋或$50指定商戶現金券回贈。

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高露潔破格首推便攜條裝漱口水 限量求籤盒裝 好運隨身口氣清新 拜年聚餐當然要保持笑口常開、口氣清新，高露潔首次推出限量版便攜條裝漱口水，讓大家隨時隨地輕鬆漱口！每盒五條獨立包裝，以「求籤」作為新年主題包裝設計，輕便小巧，可隨身攜帶使用，消除口氣、去除口腔細菌。

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justgold鎮金店匠心巧手送祝福 開運金飾迎春添新象 「穿金戴紅喜慶濃」，justgold鎮金店以開運金飾傳遞祝福，「剪」現溫暖嬌美氣息。「喜迎福生肖系列」以傳統剪紙藝術為靈感，為熱賣生肖系列添上新意象；更加推精巧高雅的「玉靈兔系列」，純金配上和田玉，讓大家散發雍容華貴的新氣象。

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惠而浦網店W-Mall 低至53折新春優惠 人氣家電品牌惠而浦由即日起至1月31日，於網店W-Mall推出2023兔年新春大優惠，多款陳列家電以低至53折的激抵折扣發售，如Jet Cuisine烤焗微波爐低至53折，限售10部；FRESH CARE纖薄前置式洗衣機低至61折，限售10部。

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Zoff×LISA LARSON 2023別注版福袋 送限定日式利是封及新春大利是 「EYE BRING YOU GOOD LUCK」，Zoff於即日起聯乘瑞典插畫師Lisa Larson推出限量別注版新年福袋。顧客於推廣期間凡購物滿$498及追蹤Zoff香港的Facebook或Instagram專頁，即可獲限定日式兔年利是封乙包；而購物滿$1,298即送$250新春利是，祝願大家新年新視野。

The Body Shop×Joyce 皇牌雪絨花系列5大功效 新一年遇強越美

The Body Shop×Joyce 皇牌雪絨花系列5大功效 新一年遇強越美 新年最緊要青春常駐，The Body Shop皇牌雪絨花抗氧活肌系列以2x極地雪絨花萃取，能為肌膚帶來強大防禦修復力。今年續以雪絨花獨有堅韌精神，誠邀Joyce再度合作，親身體驗皇牌雪絨花抗氧活肌系列，攜手見證5大功效︰強韌肌膚、細滑淡紋、活力飽滿、透亮光澤 及水潤彈性。

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Tempo再度聯乘Keigo 推出新年限定版歡笑賀兔年

Tempo再度聯乘Keigo 推出新年限定版歡笑賀兔年 Tempo再度聯乘爆紅日本插畫家Keigo San，驚喜推出2023新年限定版，獨創以港人「第二鄉下」日本的新年主題包裝，其中紙手巾更印上獨特可愛的新年印花圖案。現於百佳網店eshop、yuu to me網購平台、屈臣氏網店、HKTVmall及Ztore購買滿指定金額，即送限量版木餐盤或日式竹製全盒乙個！

領展「百花迎福」新春利是封×好棧福袋喜迎豐年 領展特意推出「百花迎福」新年賞禮品換領活動。四款利是封選用蘭花、桃花、牡丹及水仙為主軸，繁花錦繡配搭吉祥祝福語；新年「好棧」福袋則內含「好棧」紅燒鮑魚20克 、好棧精選花菇 200克及好棧精選蟲草花60克各一包。由即日起於指定商場或街市消費滿指定金額，並登記成為會員即可換領「百花迎福」利是封乙套或好棧福袋乙個。

Marks & Spencer 滋味驚喜活潑時尚慶新禧

Marks & Spencer滋味驚喜活潑時尚慶新禧 新年當然要換上活潑時尚，英國馬莎Marks & Spencer(M&S)推出一系列優質舒適的精選春裝，除了花俏連衣裙、趣致兔兔圖案的童裝，還有大人同款系列親子裝；亦為新年全盒裝滿新派朱古力及糖果，送上甜蜜驚喜。現於新春期間添置初春服飾、賀年食品及清潔用品可享多重優惠。

嘉頓全新Double Fantasy曲奇禮盒 4款經典禮盒新裝閃亮登場

嘉頓全新Double Fantasy曲奇禮盒 4款經典禮盒新裝閃亮登場 嘉頓餅盒一直是熱門賀年禮盒之一，而嘉頓今年窩心呈獻全新Double Fantasy曲奇禮盒，拼配開心果仁及雙重朱古力曲奇，入口香濃鬆脆，內有雙重朱古力及開心果粒，口感更豐富；而4款經典餅乾禮盒也同步換上喜氣洋洋的新裝，「親手送嘉頓 家上你我最滿祝」，與親朋一同分享幸福滋味。

「兔氣揚眉」蛋糕×「兔年一定得」甜品 美心西餅開運意頭入饌 甜蜜迎兔年

「兔氣揚眉」蛋糕×「兔年一定得」甜品 美心西餅開運意頭入饌 甜蜜迎兔年 美心西餅以開運意頭入饌，推出兔年主題蛋糕及甜點，甜蜜賀新春。「兔氣揚眉」開運蛋糕系列有4款唯妙唯肖的造型蛋糕，如褔袋造型「金玉滿堂芒果蛋糕」及市面罕見的立體「醒獅蛋糕」；「兔年一定得」4款小巧甜品則帶來麻雀造型「一路發財」、元寶外形的「黃金萬兩」芒果水果撻等。

迎海薈×逸峯廣場×翔龍灣廣場×港灣豪庭廣場《喜迎兔年獻禮》獎賞總值近90萬 迎海薈、逸峯廣場、翔龍灣廣場及港灣豪庭廣場由即日起至2月28日，聯同多個品牌大送總值近90萬元的電子禮券及電影禮券。只要於場內以電子貨幣即日消費滿指定金額，即可換領電子禮券；而首300名換領者更可獲賀年兔子吉祥利是封乙套。

城景國際 City Café 「蠔」門蟹宴‧海鮮自助晚餐

城景國際 City Café「蠔」門蟹宴‧海鮮自助晚餐 喜愛品嘗海鮮，則可以選擇城景國際City Café全新「蠔」門蟹宴．海鮮自助晚餐。賀年盛宴特選鮑魚、雪花蟹和生蠔等矜貴海鮮食材入饌，尤其推介黄金焗釀野菌鮮鮑魚、雪花蟹/鮮蝦/生蠔香芒莎莎咯嗲、酥炸法式田螺雪花蟹肉芝士雲吞、大葉廣島蠔天婦羅等，齒頰留香。另無限供應空運生蠔、雪花蟹腳、麵包蟹、藍青口及刺身等。 供應期：即日起至1月31日

優惠價：

星期一至四：成人$498、長者$478、小童$368

星期五至日及公眾假期：成人$518、長者$498、

小童$368

網站：https://bit.ly/cvDinnerBuffet2301

電話：2783 3287 / WhatsApp：5483 0307

美心新春喜嚐足料盆菜 Eatizen會員低至63折優惠

美心新春喜嚐足料盆菜 Eatizen會員低至63折優惠 最適合一家人的新年聚餐莫過於盆菜，美心即日起至2月2日貼心準備了多款新鮮即製盆菜，包括六位用【富貴鮑魚盆菜】(優惠價$748)、十至十二位用【鴻運鮑魚盆菜】(優惠價$1,048起)及【招財進寶盆菜】(優惠價$648起)，皆選用優質食材，鮮味十足。Eatizen會員於推廣期內親臨分店訂購任何盆菜/盆菜宴，即享低至63折優惠及超過$130優惠券，網上訂購輸入優惠碼「CNY23」同樣享有優惠。

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