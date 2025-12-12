新年除了拜年可以去邊？兩大新春6天團 帶大家感受古韻江南、浪漫櫻花

不必等到長假，說走就走才是最潮玩法！永安旅遊推出兩大精選行程，無論是想感受農曆新年氛圍，或是展開日本追櫻之旅，都幫大家安排了最貼心的食、玩、住體驗安排。
《江南過大年．宮廷盛宴》6天團
想體驗濃濃年味？今年新春，不妨走進江南古鎮，感受最地道的節慶氛圍！安昌古鎮臘月風情節熱鬧登場，遊客可親手製作扯白糖，重拾傳統年俗。行程還包括同里古鎮、拈花灣、清名橋古運河景區及魯迅故里，張燈結綵的街巷，古韻與新春交織，拍照打卡絕美。安排入住雲瀾灣泓璟四季酒店，並享用沉浸式「禾宴」VIP宮廷盛宴，帝王級美食搭配古風表演，尊貴體驗令人難忘。最後漫步上海外灘，打卡萬國建築與璀璨夜景。
團號：CEHNE06Y
團費：$4,299起
出發日期：2026年2月17日
(只辦一團)
東京、伊豆早春賞櫻溫泉6天團
迎接春天最好的方法，就是到日本賞櫻！6天行程帶旅客前往河津櫻花祭，親睹近8,000棵櫻花沿河綻放，粉紅花海與油菜花交織。再漫遊熱海梅園祭，欣賞日本最早盛開的梅花，感受春意盎然。更貼心安排東京迪士尼樂園或海洋全日套票，大小朋友盡情沉浸童話世界。東京「冬季彩燈節」更會於夜幕下閃耀登場，燈飾與藝術交織。大小朋友更可於Mother牧場，近距離接觸羊駝、綿羊，並親手採摘當季士多啤梨，體驗自然樂趣。
團號：AJTGW06X
團費：$14,999起
出發日期：2026年2月16日(已成團)
2月18日(快將成團)
永安旅遊
電話查詢：2928 8882
WhatsApp查詢：6827 8191
網址：永安旅遊