新年除了拜年可以去邊？兩大新春6天團 帶大家感受古韻江南、浪漫櫻花

不必等到長假，說走就走才是最潮玩法！永安旅遊推出兩大精選行程，無論是想感受農曆新年氛圍，或是展開日本追櫻之旅，都幫大家安排了最貼心的食、玩、住體驗安排。

《江南過大年．宮廷盛宴》6天團

想體驗濃濃年味？今年新春，不妨走進江南古鎮，感受最地道的節慶氛圍！安昌古鎮臘月風情節熱鬧登場，遊客可親手製作扯白糖，重拾傳統年俗。行程還包括同里古鎮、拈花灣、清名橋古運河景區及魯迅故里，張燈結綵的街巷，古韻與新春交織，拍照打卡絕美。安排入住雲瀾灣泓璟四季酒店，並享用沉浸式「禾宴」VIP宮廷盛宴，帝王級美食搭配古風表演，尊貴體驗令人難忘。最後漫步上海外灘，打卡萬國建築與璀璨夜景。