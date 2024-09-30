新質生產力機遇陸續來 做好超級聯繫人增值人角色 陳祖恒籲港人勿「睇低自己」

中共二十大三中全會指出，國家發展要健全因地制宜發展新質生產力，香港在國家改革開放中亦要做好「超級聯繫人」和「超級增值人」角色。香港生產力促進局主席、紡織及製衣界立法會議員陳祖恒接受本報專訪表示，本港現已不止協助西方貨品輸入內地和東南亞，還肩負把內地產品外銷的貿易角色，整個供應鏈產業會改變，又指國際化的香港在很多生意範疇也可幫手，形容這是香港「喺中間好值錢嘅嘢」，相信機遇正陸續有來，寄語港人不應「睇低自己」的角色。記者：羅庸軒 三中全會通過關於進一步全面深化改革的重要決定，強調要健全因地制宜發展新質生產力體制機制。特首李家超月初表示，發展新質生產力是推動科技創新、提升產業競爭力、推進新實體經濟的關鍵所在，港府正積極推動香港發展新質生產力，引領產業創新。陳祖恒指出，推動經濟發展改革對國家未來5至10年很重要，而內地社會近年變得富裕，這有助增強經濟動能的同時，也需要幫助面對外圍環境壓力，「(別國)一撳住我哋之後，人哋生產力就可能以倍數增長，而我哋冇跟住去就又再蝕底。」他表示，透過新質生產力打破現時可預見的格局很重要，這能使經濟發展隨創新科技改變，令生產力急速提升。

內地「山寨」印象不復再 內地往時的產品都會給予人「山寨」的印象，陳祖恒稱國家品牌愈趨成熟、質素提升，「依家冇呢句喇，因為做得好」，又指加工費是國家以往賺錢的主要來源，舉例稱一部成本2,000元的外國電話可售1萬元，當中國家可能只賺200元，但現時自創品牌後售價即使減至8,000元，成本也與外國電話相若，過程賺取的金錢卻增加不少。他指出，國家要發展自家品牌才能賺得更多，帶動的經濟增長亦能驅使更多利潤可適當地分紅予社會持份者。 中國在1978年實行改革開放，陳祖恒表示此前世界已經歷兩次工業革命，國家在八、九十年代才開始追趕，「人哋上到咁快，國家就一路上、一路上」，過程中以人口優勢和僅有的資源去接單、出貨，廿多年來以儲回來的外匯和技術等一直做下去；至2000年加入世界貿易組織後，國家的角色便化身成世界工廠。他續說，早年國家產品因欠缺精準度而被差評，舉例指起初製衣業即使生產圓領T-shirt，「大、中、細碼嘅尺寸都唔啱，唔係做得咁好。」當國家已掌握製造技術和未來或正開始的科技突破時，便產生「新質生產力」，同時要繼續按目前基礎創新，每個行業都要有突破，包括新材料、新產品和新生產模式等，傳統產業也應升級轉型。

國際化香港定位「好值錢」 三中全會提出，香港要鞏固提升多個中心定位，以及更好地扮演「超級聯繫人」和「超級增值人」角色，融入國家發展大局。陳祖恒認為，不同行業範疇上的角色有別但「個個都有關」，本港大環境和角色亦已改變，由過去數十年一直作為西方貨品的貿易中心，改為同時協助內地產品外銷，形容香港的貿易、聯繫人角色更加彰顯。 陳祖恒提到，內地很多品牌都很成功，惟不論對象或企業文化都是針對內銷市場，「呢班人唔叻去做國際生意……搵幾個人識英文嘅都賣唔到」，形容這便是國際化香港本身定位「喺中間好值錢嘅嘢」，能夠善用對海外文化的認識、人脈等，把內地產品外銷他國，寄語港人不要「睇低自己」，同時要準備向前行，「一般市民理性上應該要知好多機會嚟緊。」 就三中全會通過的決定提出加強粵港澳大灣區合作，陳祖恒相信可透過不同城市各司其職，各自發揮最佳優勢，創造出最有競爭力的產業鏈，同時利用不同布局進一步發揮基建效益，例如香港國際機場在東莞設立物流園，方便貨物直接運到香港機場再運往外地，「商貿安排下仲有咩要配置，係香港同其他大灣區(城市)政府要諗，唔好只當一個基建去做。」