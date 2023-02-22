新零售購物體驗 積極推動可持續發展 恭喜實惠集團有限公司首次獲得「企業可持續發展大獎」

實惠集團一直致力發展新零售，不但透過零售科技提升顧客O2O的購物體驗，更矢志提升整個供應鏈管理，以積極推動可持續發展。集團執行董事及行政總裁梁兆邦表示：「作為零售業先行者，我們有責任推動環境、社會及管治（ESG）。獲得這個獎項不但是對集團『全面關懷』理念的認可，更是對各同事不懈努力的肯定。」
鼓勵員工與顧客支持環保
實惠集團憑藉「We CARE」的企業使命和「以人為本」的核心價值，一直推動企業及相關持份者的可持續發展，尤其是顧客、環境、社區及員工。
實惠認為零售業面對廣大的客戶群，有責任推動環境保護，所以集團身體力行，積極支持環保。實惠近年利用新零售，積極推行數碼化及無紙化，例如採用電子收據、於網店展示產品資料、以視頻介紹新產品等，實行以科技減少印刷，支持環保。送貨時所產生的包裝一向是個環保問題，實惠則會使用可重用的塑膠盒和物流推車，以減少使用塑膠包裝。另外，實惠亦在店中設置回收箱，免費協助顧客回收家居用的光管、電池、電腦、打印機、手提電話等。實惠不時舉辦各類型環保活動，例如回收行動及參與籌款活動，鼓勵員工與顧客一起支持環保。
以港為家 送暖社群
實惠以港為家，以「家」為中心，除「以客為先」照顧顧客家庭需要外，亦積極投入社群，為生活空間狹小的劏房家庭捐贈全新傢俬。此外，實惠更特別為劏房兒童量身設計「愛心百寶檯」，希望在有限的空間滿足兒童生活上的不同需要（學習、玩樂、用膳等）。新冠期間，實惠亦竭力與香港攜手一起對抗疫情，例如捐贈透明口罩，以方便聽力受損人士讀唇；另，為小朋友復課作好準備，實惠向低收心家庭學生送上搓手液，以保護他們的健康。除照顧顧客所需外，實惠亦全力支持香港運動員，免費贊助2020東京奧運所有獎牌得主全屋傢俬，讓他們奮鬥之餘，回家也可盡情享受安樂窩。
制定家庭友善政策 提升團隊凝聚力
實惠相信「人才」是企業最重要的資產。集團不但制定家庭友善政策，例如彈性工作安排、關愛家庭假期等，更著重工作生活平衡，每年都舉辦不同活動，如競投比賽、瑜珈班、各種球類活動等，讓員工放鬆身心之餘，更可提升團隊的凝聚力。
實惠集團的ESG政策秉承集團「全面關懷」的理念，全力實踐可持續發展。