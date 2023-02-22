新零售購物體驗 積極推動可持續發展 恭喜實惠集團有限公司首次獲得「企業可持續發展大獎」

實惠集團一直致力發展新零售，不但透過零售科技提升顧客O2O的購物體驗，更矢志提升整個供應鏈管理，以積極推動可持續發展。集團執行董事及行政總裁梁兆邦表示：「作為零售業先行者，我們有責任推動環境、社會及管治（ESG）。獲得這個獎項不但是對集團『全面關懷』理念的認可，更是對各同事不懈努力的肯定。」

鼓勵員工與顧客支持環保

實惠集團憑藉「We CARE」的企業使命和「以人為本」的核心價值，一直推動企業及相關持份者的可持續發展，尤其是顧客、環境、社區及員工。

實惠認為零售業面對廣大的客戶群，有責任推動環境保護，所以集團身體力行，積極支持環保。實惠近年利用新零售，積極推行數碼化及無紙化，例如採用電子收據、於網店展示產品資料、以視頻介紹新產品等，實行以科技減少印刷，支持環保。送貨時所產生的包裝一向是個環保問題，實惠則會使用可重用的塑膠盒和物流推車，以減少使用塑膠包裝。另外，實惠亦在店中設置回收箱，免費協助顧客回收家居用的光管、電池、電腦、打印機、手提電話等。實惠不時舉辦各類型環保活動，例如回收行動及參與籌款活動，鼓勵員工與顧客一起支持環保。

