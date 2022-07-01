施永青評房策：問題在於供應 招國偉：紓緩公屋輪候等多5年

香港樓市自回歸以來幾經波折，中原集團創辦人施永青憶述，1997年經濟和投資蓬勃，樓市相當暢旺，樓價達到當時有史以來高峰，「樓價咁貴，當然不利於民生。」而首任特首董建華上台後推出「八萬五計劃」，務求增加供應以壓低樓價，卻遇上「亞洲金融風暴」，雙重壓力下香港樓價大幅下跌，至2003年遇上沙士，樓價跌達七成。

施永青分析，董建華政府以為普通人買得起樓、租金下調便有利經濟；卻沒料到資產價格下跌，對整個經濟破壞之大，大量財富被蒸發，業主也變成負資產，「層樓本身值100萬，跌至得30萬，但你差銀行80萬，仲要儲50萬先賣到樓，咁樣啲人就好慘。」

招國偉：房策由極端走到另一極端

不過，「八萬五計劃」令公營房屋單位供應增加，加上「孫九招」包括停售居屋，將單位轉為出租公屋，公屋申請人輪候時間於2005年更跌至1.8年的歷史低位，惟隨後逐步回升，截至今年3月底一般申請者的平均輪候時間達6.1年。公屋聯會總幹事招國偉表示，現在回看，當年「八萬五政策」似乎是合理的做法。「如果當時能夠持續推動『八萬五政策』，相信今天的房屋問題應不會咁嚴峻。」

2002年底為穩樓市而推出的「孫九招」，包括取消拍賣土地、停售居屋等，在曾蔭權政府任內逐漸見效，樓價更逐漸回升。招國偉形容，香港回歸的首15年，香港房屋政策是「由一個極端，走到另一極端」，至梁振英上場後，房屋單位數量透支情況已很嚴重，「無乜點去造地，填海多是用作基建，並非作房屋用途」。