旅行慳錢提案！日本便利店消費都有分期？ 經AlipayHK申請Ant Bank PayLater最快1分鐘開戶免息+零手續費1期都用得

臨近年尾旅遊旺季，唔少人已經計劃好11月賞楓兼浸溫泉，甚至12月歡度佳節。以往外遊大家都習慣唱錢方便消費，但自從電子支付普及之後，一部手機掃碼付款，兼享超優惠匯率，毋須現金便可行走天下！有無諗過去日本便利店大手掃零食，都可以免息分期咁「霸道」？

Ant Bank PayLater覆蓋全日本過百萬間商戶

優惠匯率兼0外幣手續費

外遊時只要見到商戶張貼Alipay+標誌或者表明接AlipayHK，即可用得Ant Bank PayLater，全日本有逾百萬間商戶可用！先享後付，旅行使費用Ant Bank PayLater埋單，享受優惠匯率兼0外幣手續費，使都使得輕鬆啲！

Ant Bank PayLater提供「1期」、「3期」、「6期」、「12期」和「24期」5種分期期數(各期數都免息；1期和3期更免手續費)。以日本商戶為例，支持該分期服務就有港人熟悉的便利店，如Lawson及FamilyMart、TSURUHA藥妝店、伊勢丹百貨和大丸百貨等都可以用。現時用戶在AlipayHK App內應用中心的Alipay+ Rewards小程式左上角目的地點選日本後，即可領取商戶購物優惠，包括成田國際機場、關西國際機場、LOFT、三井Outlet Park等。值得一提，選擇Ant Bank PayLater「1期」分期服務，類似信用卡簽賬，都是下一期還款，還可以豁免手續費；如果綁定信用卡於AlipayHK消費，當超過每月3,000港元免手續費限額，將收取最多2.5%手續費；而Ant Bank PayLater則豁免該項費用，同時更可享雙倍A. Point積分。針對內地旅行，即日起至10月31日，透過AlipayHK小程式進入「跨境Call車」叫車兼付車資，首次使用更享10港元優惠。

