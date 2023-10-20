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特刊
2023-10-20 04:30:28
日報

旅行慳錢提案！日本便利店消費都有分期？ 經AlipayHK申請Ant Bank PayLater最快1分鐘開戶免息+零手續費1期都用得

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AlipayHK Ant Bank PayLater

旅行慳錢提案！ 日本便利店消費都有分期？經AlipayHK申請Ant Bank PayLater 最快1分鐘開戶免息+零手續費1期都用得

臨近年尾旅遊旺季，唔少人已經計劃好11月賞楓兼浸溫泉，甚至12月歡度佳節。以往外遊大家都習慣唱錢方便消費，但自從電子支付普及之後，一部手機掃碼付款，兼享超優惠匯率，毋須現金便可行走天下！有無諗過去日本便利店大手掃零食，都可以免息分期咁「霸道」？

Ant Bank PayLater覆蓋全日本過百萬間商戶
優惠匯率兼0外幣手續費 
外遊時只要見到商戶張貼Alipay+標誌或者表明接AlipayHK，即可用得Ant Bank PayLater，全日本有逾百萬間商戶可用！先享後付，旅行使費用Ant Bank PayLater埋單，享受優惠匯率兼0外幣手續費，使都使得輕鬆啲！

Ant Bank PayLater提供「1期」、「3期」、「6期」、「12期」和「24期」5種分期期數(各期數都免息；1期和3期更免手續費)。以日本商戶為例，支持該分期服務就有港人熟悉的便利店，如Lawson及FamilyMart、TSURUHA藥妝店、伊勢丹百貨和大丸百貨等都可以用。現時用戶在AlipayHK App內應用中心的Alipay+ Rewards小程式左上角目的地點選日本後，即可領取商戶購物優惠，包括成田國際機場、關西國際機場、LOFT、三井Outlet Park等。值得一提，選擇Ant Bank PayLater「1期」分期服務，類似信用卡簽賬，都是下一期還款，還可以豁免手續費；如果綁定信用卡於AlipayHK消費，當超過每月3,000港元免手續費限額，將收取最多2.5%手續費；而Ant Bank PayLater則豁免該項費用，同時更可享雙倍A. Point積分。針對內地旅行，即日起至10月31日，透過AlipayHK小程式進入「跨境Call車」叫車兼付車資，首次使用更享10港元優惠。
 

AlipayHK Ant Bank PayLater

AlipayHK Ant Bank PayLater

經AlipayHK申請Ant Bank PayLater享豐富迎新賞
最快1分鐘開戶

除了消費獎賞，全新Ant Bank PayLater用戶於本月亦可享總值300港元電子禮券，其中100港元通用禮券、200港元麥當勞禮券，只要在麥當勞用Ant Bank PayLater消費每滿21港元，即自動扣減20港元電子禮券乙張，換言之1蚊請你食麥當勞！新用戶用PayLater消費一次後，於10月30日中午12時進入指定AlipayHK App頁面，更有機會搶走iPhone 15 Pro，或高達3,888港元數碼電器禮券。

更重要的是，已完成AlipayHK身份認證的用戶，可享免提交身份證明文件直接開戶，只要經AlipayHK打開Ant Bank PayLater小程式，依次填寫個人資料、確認並完成申請流程，最後獲審批後確認信用額度，最快1分鐘極速開通*。當要選擇分期付款時，打開AlipayHK選擇右下角「付款」，並點選以Ant Bank PayLater支付，商戶掃碼後，再選擇期數並確認付款，即可體驗先享後付的精明消費！

AlipayHK Ant Bank PayLater

掃碼開通AlipayHK Ant Bank PayLater

*毋須身份證明文件僅適用於已完成AlipayHK身份認證的用戶。1分鐘為開戶最快時間，實際開戶時間受個別情況而定。各優惠額滿即止，受條款及細則約束，詳情請瀏覽：螞蟻銀行 。Ant Bank PayLater為螞蟻銀行(香港)的信貸產品。借定唔借？還得到先好借！逾期還款會產生罰息。
 

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