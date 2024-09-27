日本歐姆龍OMRON家用血壓計 智能臂帶一戴即Fit 360度精準測量 簡單舒適易戴

高血壓是一種無形殺手，沒有明顯症狀，不容易察覺，有機會誘發心臟病、中風、冠心病等。定期監測個人血壓最為重要，及早預防。一部準確、可靠的家用血壓計–日本歐姆龍OMRON共有多款手臂式及手腕式血壓計，可迎合不同人士的需要。而有些款式具有智能臂帶360°全方位精準測量，單手輕鬆佩戴，獨自測量不求人，即使佩戴臂帶位置不準確，仍能獲得精準的血壓測量數據。

IntelliWrap高智能360°感應臂帶 舒適又準確

日本歐姆龍高智能藍牙血壓計採用360°感應臂帶，提升測量準確度，臂帶設計舒適，方便單手佩戴，簡單易用。

OMRON Connect應用程式 血壓狀況全掌握

全新高智能藍牙血壓計可連接OMRON Connect手機應用程式，血壓管理與時俱進，把數據自動記錄到程式內，系統會把用戶測量的血壓數據，整合成圖表報告，覆診時便可直接將程式內的報告供醫生參考，快速掌握血壓變化趨勢，方便個人及醫生監察血壓狀況。

歐姆龍血壓計多款型號分別具有血壓偏高提示、心律不齊檢測、臂帶佩戴自檢(能夠自動檢測使用者是否正確佩戴臂帶，如佩戴不當，會立即提示)、誤動作提示(如測量中用戶有任何操作不當的動作，如移動手臂、說話或其他干擾性動作，會立即提示)、測量記憶等功能。

Intellisense高智能加壓技術

血壓計的Intellisense高智能加壓技術，能根據用家情況自動調節加壓至最適當程度，減低因過度加壓而引致的手臂不適。

認清5年保用原裝行貨標籤 確保品質安心使用

近日坊間及線上平台有不少冒稱是歐姆龍的產品，而歐姆龍亦積極打擊假貨問題，並已發出官方公告澄清，以免消費者/用家誤入假網站及購買了偽冒的產品。一部準確、可靠的家用血壓計，是守護家人健康的重要一環，所以消費者在選購前應認明產品包裝盒上的原裝行貨貼紙，切勿貪平誤購沒有保養的假貨/水貨而招致損失！

※重點是行貨具5年保用及免費check機服務，信心保證！

香港、澳門代理 : New Star Company Limited

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