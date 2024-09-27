日本歐姆龍OMRON家用血壓計 智能臂帶一戴即Fit 360度精準測量 簡單舒適易戴

高血壓是一種無形殺手，沒有明顯症狀，不容易察覺，有機會誘發心臟病、中風、冠心病等。定期監測個人血壓最為重要，及早預防。一部準確、可靠的家用血壓計–日本歐姆龍OMRON共有多款手臂式及手腕式血壓計，可迎合不同人士的需要。而有些款式具有智能臂帶360°全方位精準測量，單手輕鬆佩戴，獨自測量不求人，即使佩戴臂帶位置不準確，仍能獲得精準的血壓測量數據。
IntelliWrap高智能360°感應臂帶 舒適又準確
日本歐姆龍高智能藍牙血壓計採用360°感應臂帶，提升測量準確度，臂帶設計舒適，方便單手佩戴，簡單易用。
OMRON Connect應用程式 血壓狀況全掌握
全新高智能藍牙血壓計可連接OMRON Connect手機應用程式，血壓管理與時俱進，把數據自動記錄到程式內，系統會把用戶測量的血壓數據，整合成圖表報告，覆診時便可直接將程式內的報告供醫生參考，快速掌握血壓變化趨勢，方便個人及醫生監察血壓狀況。
歐姆龍血壓計多款型號分別具有血壓偏高提示、心律不齊檢測、臂帶佩戴自檢(能夠自動檢測使用者是否正確佩戴臂帶，如佩戴不當，會立即提示)、誤動作提示(如測量中用戶有任何操作不當的動作，如移動手臂、說話或其他干擾性動作，會立即提示)、測量記憶等功能。
Intellisense高智能加壓技術
血壓計的Intellisense高智能加壓技術，能根據用家情況自動調節加壓至最適當程度，減低因過度加壓而引致的手臂不適。
認清5年保用原裝行貨標籤 確保品質安心使用
近日坊間及線上平台有不少冒稱是歐姆龍的產品，而歐姆龍亦積極打擊假貨問題，並已發出官方公告澄清，以免消費者/用家誤入假網站及購買了偽冒的產品。一部準確、可靠的家用血壓計，是守護家人健康的重要一環，所以消費者在選購前應認明產品包裝盒上的原裝行貨貼紙，切勿貪平誤購沒有保養的假貨/水貨而招致損失！
※重點是行貨具5年保用及免費check機服務，信心保證！
香港、澳門代理 : New Star Company Limited
查詢熱線：2796 2907
正確量血壓8項注意：
1. 測量之前30分鐘應避免含有咖啡因的飲料、運動與吸煙。
2. 量血壓前要5分鐘以上的適度休息。
3. 脫掉厚重衣物、坐在有靠背的椅子上，將雙腳自然擺放，不要蹺腳。
4. 腰部挺直、手心向上放鬆。
5. 臂帶與心臟同一水平。
6. 早、晚固定時間測量各一次。
7. 檢測臂帶佩戴位置是否正確，
8. 臂帶佩戴有否過鬆或過緊。