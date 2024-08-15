日本美味しい寶庫 刺激味蕾 絕佳日式新體驗

要嘆盡日本美食不一定要親身飛往日本，在美食博覽同樣可以！味珍味已經化身日本美食專員，為大家搜羅各種日本美食，並將它們直送香港，讓大家即使身在香港都可以嘆盡日本各地美食！

日本牛乳濃醇香

必飲Dairy、KOKUAJI

日本九州牛乳品牌 Dairy在日本南部九州充足陽光及乾爽的環境下飼養乳牛，令每一隻乳牛吸收充足陽光，牛奶有獨特香濃味道，香滑可口。無論是產自宮崎縣香濃美味的霧島山麓牛乳，還是深受大小朋友歡迎的 Yoghurppe 乳酸菌飲料，每一款質素高不在話下。今年同樣推出 文青麻質手挽袋套裝及保溫車仔套裝，讓大家將整個日本九州牧場搬回家中！

除了Dairy外，來自日本的KOKUAJI谷池濃厚3.6鮮牛乳於今年6月正式登陸香港，於全線惠康超級市場以及DFI 零售集團旗下超市獨家發售。KOKUAJI谷池濃厚3.6鮮牛乳使用 100%日本產牛乳，嚴選優質奶源，絕不含添加劑，保留純天然的原始風味。牛乳口感醇厚，奶味濃香細滑，讓大家即使身處香港，都可以享受到正宗日本風味的優質鮮牛乳。

美食博覽限定優惠：

•DAIRY 保溫車仔套裝 $280

•DAIRY 文青袋套裝 $130

•KOKUAJI 谷池濃厚 3.6 鮮牛乳 $38/盒 $50/2盒

凡購買2盒谷池濃厚3.6鮮牛乳，即送「旋轉式奶夾」乙個及HK$5 現金券乙張。數量有限，送完即止。