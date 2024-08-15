日本美味しい寶庫 刺激味蕾 絕佳日式新體驗

要嘆盡日本美食不一定要親身飛往日本，在美食博覽同樣可以！味珍味已經化身日本美食專員，為大家搜羅各種日本美食，並將它們直送香港，讓大家即使身在香港都可以嘆盡日本各地美食！
日本牛乳濃醇香
必飲Dairy、KOKUAJI
日本九州牛乳品牌 Dairy在日本南部九州充足陽光及乾爽的環境下飼養乳牛，令每一隻乳牛吸收充足陽光，牛奶有獨特香濃味道，香滑可口。無論是產自宮崎縣香濃美味的霧島山麓牛乳，還是深受大小朋友歡迎的 Yoghurppe 乳酸菌飲料，每一款質素高不在話下。今年同樣推出 文青麻質手挽袋套裝及保溫車仔套裝，讓大家將整個日本九州牧場搬回家中！
除了Dairy外，來自日本的KOKUAJI谷池濃厚3.6鮮牛乳於今年6月正式登陸香港，於全線惠康超級市場以及DFI 零售集團旗下超市獨家發售。KOKUAJI谷池濃厚3.6鮮牛乳使用 100%日本產牛乳，嚴選優質奶源，絕不含添加劑，保留純天然的原始風味。牛乳口感醇厚，奶味濃香細滑，讓大家即使身處香港，都可以享受到正宗日本風味的優質鮮牛乳。
美食博覽限定優惠：
•DAIRY 保溫車仔套裝 $280
•DAIRY 文青袋套裝 $130
•KOKUAJI 谷池濃厚 3.6 鮮牛乳 $38/盒 $50/2盒
凡購買2盒谷池濃厚3.6鮮牛乳，即送「旋轉式奶夾」乙個及HK$5 現金券乙張。數量有限，送完即止。
日本農場新鮮直送 新紀元卵
相信大家對於新紀元卵這個品牌都不會感到陌生。作為日本雞蛋界帝王級的新紀元卵，今年美食博覽除了有新紀元卵白玉及赤玉之外，還有恍如晨光初「曉」，蛋黃呈鮮艷橙紅色，被譽為新紀元系列終極版的新紀元卵曉以優惠的價格供大家選購。
美食博覽限定優惠：
•新紀元卵「乜卵都有」超值豪華套裝$60/套(原價︰100/套)
•3款各1盒(共3盒)送茶碗蒸水蛋醬汁1包(價值 HK$15)
MIYASAKA 神州一味噌 擁有逾百年釀造經驗
要數日本人餐桌的常客就不得不提味噌湯！味噌是一種健康的調味料，主要三大成份有米麴、麥麴及豆麴。味噌在發酵釀製過程中產生大量原本沒有或是小量的營養素，適量地攝取對身體健康有正面功效。
美食博覽限定優惠：
•任選HK$40/6件 即沖味噌湯
•半價減鹽味噌套裝$95 (原價$219)
日本新鮮直送水果
夏天炎熱，吃一口清甜多汁的日本新鮮水果就最適合不過！今年日本美食專員味珍味繼續為大家帶來各式各樣的日本新鮮直送水果，並以會場限定驚喜價發售，包括水蜜桃、北海道赤肉蜜瓜、佐賀蜜柑、佐賀幸水梨、宮崎袋裝蕃薯、佐賀縣香印及巨峰提子。每一款日本水果都帶有陣陣清爽的甜味，令人回味無窮，一試愛上！
味珍味(香港)有限公司
展位編號：1B-C02