日立小涼伴變頻窗口式冷氣機 1級能源標籤 慳電寧靜之選

明天便是立夏，意味夏天來臨。日立全新推出小涼伴變頻淨冷窗口式冷氣機，榮獲1級能源標籤，採用R32環保雪種及All DC Inverter完全直流變頻技術，令室內更快達到理想的溫度，寧靜舒適又節能。因應不同大小的家居，更提供由3/4匹至2.5匹多款不同匹數冷氣機供選擇。

全新小涼伴變頻淨冷窗口式冷氣機，採用變頻式壓縮機，會因應環境需要而調整運行速度。在啟動初時，壓縮機轉數會提升至最高水平，以便迅速達至設定溫度；然後減速至低水平的能源消耗量，並準確維持室溫於設定溫度。透過減少重複性開關壓縮機運作，從而達致節能、寧靜及恆溫的理想效果。

採用R32環保雪種 建造綠色未來

該系列的冷氣機均採用R32環保雪種，有助減少碳排放，而且製冷能力高，更具高能源效益；榮獲1級能源標籤認證，節能又環保。

此外，全系列冷氣機均使用銀離子抗菌空氣過濾網，有效抗菌達99%*，更設過濾網清潔提示燈，當冷氣機運行達指定時數提示燈便會亮起，提醒用家要清潔濾網，於享受清爽涼風的同時，亦可確保健康。

全新小涼伴變頻淨冷窗口式冷氣機更有抽濕模式、睡眠模式、24小時時間掣，自動搖擺送風等功能，用家並可用遙控器或控制面板操控冷氣主要運作，方便又貼心。該系列冷氣機更提供3年全機及5年壓縮機保用，信心保證。

查詢：2770 0377

*根據廣東省微生物分析檢測中心的測試結果。