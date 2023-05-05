日立變頻蒸氣護理前置式滾桶洗衣機 蒸氣抗菌簡易熨衣 呵護用家肌膚

如你或家人有皮膚敏感問題，需要更好呵護，全新日立變頻蒸氣護理前置式滾桶洗衣機BD-80YFVE及BD-90YFVEM設有「蒸氣洗滌」，能溫和去除衣物上的頑固污漬，同時減少過敏原達99.9%*，包括貓、狗和花粉過敏原、細菌和真菌，並榮獲英國抗敏感認證，讓你和家人能夠更舒適地穿著衣物。此外，「蒸氣程式」更有效減少衣物皺褶及異味，衣物得到更好保護，並可節省熨衣及整理衣物的時間。

多種洗衣程式 滿足不同需要

BD-80YFVE及BD-90YFVEM的洗衣量分別為8公斤和9公斤，設有15種洗衣程式，以滿足不同類型的洗衣需要。更設有14分鐘快洗，清洗輕微骯髒或無污漬，並不多於2公斤洗衣量的棉質衣物，快捷便利。如水位合適及水溫低於50℃時，更可於洗衣期間打開機門，補放漏洗衣物。用家並可用專屬HomeWhiz應用程式以藍牙遙距操控洗衣機的主要功能及運作。

節能慳水 實現環保理念

BD-80YFVE及BD-90YFVEM的滾桶更使用了回收PET膠樽物料，保持一貫表現同時實現環保理念。更獲1級能源標籤及1級用水效益標籤，既節省能源和水資源，同時也減輕家庭經濟負擔。設有2年全機免費保用及10年變頻摩打保用，品質保證。

查詢：2770 0377

*根據英國防敏協會的測試結果(2020年4月)，可減少過敏原達99.9%。