昂坪Glamping聖誕村

聖誕佳節除了食大餐，當然也要到處逛逛，盡情打卡玩樂！昂坪市集由即日起至2023年1月2日，化身成昂坪Glamping聖誕村，特設聖誕主題露營車、歐陸特色小木屋及可愛雪人等打卡位，還有一系纜車門票和青年旅舍優惠，讓市民盡享聖誕「Glamping」旅程。
玩轉「Glamping露營」概念 湖水藍露營車打卡熱點
昂坪360有見近年流行「Glamping露營」，一於跟上潮流，將市集搖身一變為昂坪Glamping聖誕村。湖水藍露營車掛上可愛薑餅人以及聖誕裝飾，市民可在聖誕露營車內，擺出最IG-able甫士留念。還有旁邊的歐陸特色小屋、露營椅以及可愛雪人，滿滿戶外聖誕氣氛。
期間限定聖誕黏土魔法球工作坊 聖誕老人出沒注意
在週末及公眾假期到訪的市民，憑即日纜車門票並於昂坪市集商戶消費，即可參加聖誕黏土魔法球工作坊，在美術導師即場指導下，親手製作出獨一無二的美麗聖誕吊飾，共度美好時光。而在聖誕期間，昂坪市集週末手作市集將會集十多間本地特色小店，帶來精美手作、生活擺設、文青飾物等琳瑯滿目的產品，讓這些小物為市民的家居或辦公室點綴一下。聖誕老人更會於聖誕節期間派發小禮品，萬勿錯過！
「全景纜車Crystal+」低至65折早鳥優惠 85折優惠住宿聯乘優惠
全新推出的「全景纜車Crystal+」將於12月10日起正式投入服務，並於即日起預售車票！市民只要於12月9日或之前訂票更可享早鳥優惠，以$235購買來回纜車門票一張(原價$360)，門票包括一程「全景纜車Crystal+」車廂及一程標準纜車車廂，以低至65折感受360度的全景視野。
而若想度過2日1夜的聖誕旅程，便要留意昂坪與香港青年旅舍協會(HKYHA)推出聯乘優惠。凡於YHA官方網站預訂昂坪戴維斯青年旅舍，輸入優惠碼「NP360」，必須於2023年3月31日內入住，才即享85折優惠。試想想，住宿被天壇大佛、寶蓮寺及心經簡林等環抱，能盡情享受大自然和寧靜一刻，早上還可以登上鳳凰山欣賞絕美日出，十分寫意。