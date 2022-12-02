昂坪Glamping聖誕村

聖誕佳節除了食大餐，當然也要到處逛逛，盡情打卡玩樂！昂坪市集由即日起至2023年1月2日，化身成昂坪Glamping聖誕村，特設聖誕主題露營車、歐陸特色小木屋及可愛雪人等打卡位，還有一系纜車門票和青年旅舍優惠，讓市民盡享聖誕「Glamping」旅程。

玩轉「Glamping露營」概念 湖水藍露營車打卡熱點

昂坪360有見近年流行「Glamping露營」，一於跟上潮流，將市集搖身一變為昂坪Glamping聖誕村。湖水藍露營車掛上可愛薑餅人以及聖誕裝飾，市民可在聖誕露營車內，擺出最IG-able甫士留念。還有旁邊的歐陸特色小屋、露營椅以及可愛雪人，滿滿戶外聖誕氣氛。