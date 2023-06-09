望糾正傳統偏見 打破月經禁忌與迷信 孟加拉女孩身心受限 四分一要缺課

剛過去的5月28日，是聯合國訂立的「世界月經衛生日」，大家或可趁機會關注一下，發展中國家女孩要面對在香港生活的人難以想像的「月經問題」。孟加拉受傳統文化影響，月經被視作骯髒、不祥的象徵，月經羞辱令孟加拉女孩生活處處受限，不能在經期時吃蛋、不能外出、不能上學，甚至不能接觸他人等。據世界銀行在2018年進行的調查顯示，約74%孟加拉學生認為月經期間須遵從禁忌，包括不能外出、煮食及禁止食某類食品等；另外，四分之一受訪女孩指她們在月經期間缺課。 圖、文：國際培幼會(香港)

初經是每個女孩成長必經階段，但對於孟加拉女孩而言，那是惡夢的開端。15歲的莎米亞與培幼會分享指，她曾被鄉村江湖「醫生」告知月經是不祥之兆，建議她在身上塗鹽、水和煙菸草作「治療」，阻止經血再度流出。受傳統習俗影響，月經羞辱亦令女孩面臨童婚的厄運，莎米亞的外婆認為初經代表她已擁有生育能力，是結婚生子的黃金時機，希望在兩年內將她嫁出去。缺乏認識月經的教育，亦進一步加深歧視文化，莎米亞因月經而在學校受到同學們嘲諷。校園內亦欠缺合適的衛生設備，導致莎米亞因無法在校內更換衛生巾，被逼在經期時缺課。 培幼會相信透過社區教育，能夠讓女孩、男孩及家長重新認識月經，破除有關月經的迷信及禁忌，長遠地改變歧視文化，讓每位女孩得到公平和友善的對待，不再因月經感到羞辱。