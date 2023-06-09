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特刊
2023-06-09 04:29:59
日報

望糾正傳統偏見 打破月經禁忌與迷信 孟加拉女孩身心受限 四分一要缺課

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剛過去的5月28日，是聯合國訂立的「世界月經衛生日」，大家或可趁機會關注一下，發展中國家女孩要面對在香港生活的人難以想像的「月經問題」。孟加拉受傳統文化影響，月經被視作骯髒、不祥的象徵，月經羞辱令孟加拉女孩生活處處受限，不能在經期時吃蛋、不能外出、不能上學，甚至不能接觸他人等。據世界銀行在2018年進行的調查顯示，約74%孟加拉學生認為月經期間須遵從禁忌，包括不能外出、煮食及禁止食某類食品等；另外，四分之一受訪女孩指她們在月經期間缺課。

圖、文：國際培幼會(香港)

孟加拉 聯合國 培幼會

莎米亞一直以為月經是某種怪病，因為家中沒人教導她正確的月經知識，面對初經，她不知所措亦求助無門。培幼會在孟加拉推行月經教育項目，糾正莎米亞及其他女孩對月經的偏見，並提升她們對自身權益的認知。現時，莎米亞知道月經並非可怕的詛咒，而是正常的生理現象，她希望能夠透過自身的力量，建立月經友善的社區文化。

初經是每個女孩成長必經階段，但對於孟加拉女孩而言，那是惡夢的開端。15歲的莎米亞與培幼會分享指，她曾被鄉村江湖「醫生」告知月經是不祥之兆，建議她在身上塗鹽、水和煙菸草作「治療」，阻止經血再度流出。受傳統習俗影響，月經羞辱亦令女孩面臨童婚的厄運，莎米亞的外婆認為初經代表她已擁有生育能力，是結婚生子的黃金時機，希望在兩年內將她嫁出去。缺乏認識月經的教育，亦進一步加深歧視文化，莎米亞因月經而在學校受到同學們嘲諷。校園內亦欠缺合適的衛生設備，導致莎米亞因無法在校內更換衛生巾，被逼在經期時缺課。

培幼會相信透過社區教育，能夠讓女孩、男孩及家長重新認識月經，破除有關月經的迷信及禁忌，長遠地改變歧視文化，讓每位女孩得到公平和友善的對待，不再因月經感到羞辱。

聯合國 培幼會 孟加拉

教育是打破沉默及羞辱的第一步，在性及生殖健康教育課上，女孩會共同分享和討論月經問題，藉此確保她們在成長過程中了解自己的身體和權利，長遠推動社會文化變革。

聯合國 培幼會 孟加拉

培幼會為當地教師提供培訓，讓他們當地青少年及女孩提供性及生殖健康教育課，讓女孩能夠獲得月經衛生知識，保障她們的健康。

立志以女孩的力量糾正傳統偏見

莎米亞從培幼會的教育項目中重新認識月經，明白了女孩不應因月經而受到不公平對待。她亦從此立志要以女孩的力量糾正傳統偏見，讓其他女孩的健康得到保障，更期望未來能夠在社區內建立月經友善的社區文化，糾正大眾對月經偏見，改善歧視文化。

傳統文化不可能在一時三刻中徹底改變，通過教育一層層推展，我們可以合力造就月經新文化，讓更多如莎米亞的女孩不再受迷信及禁忌限制，自由自在地度過經期。請大家支持國際培幼會(香港)培幼「愛‧女孩」基金，讓我們為月經除去污名，使世界各地的女孩都能度過無憂的經期！

聯合國 培幼會 培幼「愛‧女孩」基金

現凡成為培幼「愛‧女孩」基金月捐捐助者，將可獲贈國際培幼會月經 收納袋乙個，附贈由贊助商送出的潔膚用品及茶包。(數量有限，送完即止)。

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