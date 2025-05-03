来港当然要尽情食买玩　多个商场提供精彩的活动和优惠　必定能让你尽兴而归！

太好看！旺角创兴广场 INCUBASE Arena 《迷宫饭》「迷宫探索展」 神还原动漫经典场景 动漫迷不容错过，旺角创兴广场INCUBASE Arena现正举行日本爆红动漫《迷宫饭》的「迷宫探索展」，该展览首次冲出日本，强势登陆香港作为海外首展。动漫迷可于即日至6月15日前往INCUBASE Studio，探索完美还原动画中的经典场景，更可于在日本展览中没有的打卡点自拍，放到小红书及微博上，必定能涨粉。《迷宫饭》的忠粉更可参观作者九井谅子老师的个人展，欣赏逾150幅珍藏复制原画、插图、访谈及绘画影片。记得逛一逛首次进驻香港的《迷宫饭》官方快闪限定店，选购包括九井老师复制插图、展览限定角色亚加力立牌、纪念复制原稿等各式各样由日本直送的《迷宫饭》周边精品。 展期单人票－HK$110/张

展期学生门票/优惠票－HK$88/张（入场需持有有效学生证正本 或 相关证明文件作实）

展期特典票－HK$168/套（包含1张入场票及角色色纸，共4款设计，随机送出）

按此购票 太好听！ ELEMENTS 圆方 X 法国五月艺术节 钢琴马拉松 挑战吉尼斯世界纪录称号

去商场除了Shopping外，还可欣赏能触动灵魂深处共鸣的绕梁之音！ELEMENTS圆方将于5月5日与「法国五月艺术节」合作，一众钢琴家将于当日上午7时起展开长达至少14小时无间断演奏的钢琴马拉松，每位钢琴家都将以独特的艺术触觉，接力在同一座钢琴上演绎法国音乐家艾瑞克‧萨替的作品《Vexations》，完成840次循环演奏，挑战刷新钢琴马拉松的新吉尼斯世界纪录称号，同时透过是次壮举向艾瑞克‧萨替逝世一百周年致敬。 太萌了！ MOSTown 新港城中心 超巨型充气熊猫装置 + 立体折纸萌熊展

即日起至5月31日，被誉为「熊猫人」的当代著名跨媒体艺术家赵半狄伙拍著名艺术评论家及策展人杜曦云，携同10米长、7米高超巨型充气熊猫装置《蓄势待发》首度亮相香港MOSTown新港城中心L2天幕广场！特别采用充气物料打造软萌敦厚的大熊猫装置《蓄势待发》，是次香港站破天荒配合大热幻视艺术，打造超震撼幻彩深渊及精巧的多面切割折纸艺术，形成强烈对比却和谐的视觉效果。此外，MOSTown新港城中心邀得由香港折纸协会创办人陈柏熹率领的五人制作团队，耗时近200小时，以「熊猫日常」为主题制作共5款15只高30厘米萌趣可爱立体折纸熊猫，藏身于维港两岸标志性建筑中，为「小熊来袭！立体折纸萌熊展」增添活力。同场更特设「同舟纸艺・小区共创」展区，邀请市民一同透过折纸艺术推广减废及大熊猫保育意识。 太兴奋！启德零售馆首个大型展览 蜡笔小新：玩转时空大冒险互动体验展

占地超过1万呎、全港首个《蜡笔小新》大型互动展览 —【蜡笔小新「玩转！时空大冒险」互动体验展】即日起至8月31日在香港启德零售馆举行。作为亚洲巡回首展，是次展览糅合漫画、动画以及电影的故事情节及经典场面，更特设主题博物馆回顾35年经典著名场面，当中包括「野原家客厅」、「外星宇宙飞船」、「未来城市」、「梦之世界」、「森林探险」、「涂鸦王国」、「忍者村」、「小新时光之旅」以及「小新博物馆」。9大展区当中设有生动有趣的互动玩乐游戏、配合特制光影与环绕音效打造的著名场景及打卡位，为大家带来极高互动性及参与感的沉浸式体验！ 太好玩 ！ PopWalk 天晋汇 小孩快乐学习天堂 假期也可边玩边学习

新地旗下将军澳PopWalk天晋汇，特别为小朋友打造寓教育于娱乐的「Happy Kids Moment」主题活动，通过连串精彩活动来全方位展示世界上观看人数最多的YouTube影片内的人气角色。主题活动包括：有丰富奖品的Baby Shark填色比赛、可爱又吸晴的Pinkfong & Baby Shark气球换领、训练体能的跳舞训练营、生动有趣的英语训练，以及由STEM Sir主持的环保小学堂等，让孩子于PopWalk边玩边学，吸收全面的课外知识！ 太潮流！希慎广场「 hy! Chill 希慎潮流祭」 打卡 ComplexCon Hotel 买走限量商品

早前举行的ComplexCon玩得尽兴吗？即日起至5月25日，希慎广场带来「hy! Chill 希慎潮流祭」，星级推介4大潮圣必玩活动：走进由ComplexCon全球艺术总监Daniel Arsham设计的大型艺术装置「ComplexCon Hotel」打卡潮圣，感受国际级的70年代建筑艺术美学，更可于酒店内的潮流限定店尽情购买ComplexCon限量商品；必逛过60对复古绝版球鞋展、超震撼打卡「波鞋圣地」；多间时尚品牌期间限定店进驻，轻松入手今季最新潮流单品；商场旗下商户推出独家设计商品，凡于指定潮流商户消费满港币100元，即可获赠港币30元电子礼券，礼遇高达30%，花最小的钱买最多的宝贝！ 太剁手 ！德福广场购物节 消费即享高达 25% 回赠 大派 HK$2,400 优惠券

港铁商场德福广场现正举行「德福购物节2025」，由即日至5月5日，场内75个星级品牌现推出多项震撼优惠，精选商品更低至半价，让顾客零负担入手心水品牌商品。家人们，如果您有八达通卡，更可登记成MTR Mobile用户，于场内消费满指定金额，即可获25%回赠，赚取高达价值港币2,400元的德福广场电子优惠券。