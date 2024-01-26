東港城 漫步8大中式古樸庭園場景

「好一朵迎春花，人人都愛它。」新地旗下將軍澳東港城有大量「迎春花」等緊大家！即日起至3月5日，東港城以古色古香的新春主題裝置「繁花錦簇御庭園」迎春，1樓中庭特別打造出8大中式古樸庭園場景配以不同寓意的賀年花，祝願龍年繁花似錦，花好月圓。

5米花燈亭掛滿80燈籠祝願佳節團圓

率先踏進「新春報喜躍拱門」，逾3.5米高的新春拱門以盛開奔放的牡丹點綴，象徵繁華的春日到來；被近80盞花燈包圍營造360度無死角打卡位，「新春夢幻花燈亭」配以紅彤彤的串串富貴子作點綴，如夢如幻的花燈散發著幸福的氛圍，願龍年家家戶戶被幸福包圍。漫步至「古樸典雅屋簷下」，在「百花門前結良緣」前回眸留下倩影；在「花漾喜鵲迎新春」中被春意盎然的繁花及喜鵲的優雅叫聲環繞，再繞著「春意情緣桃花樹」徜徉，春風吹拂，靜靜感受春至的美好；與摯愛安坐於3米高的「情濃在花見鞦韆」，在玫瑰花旁浪漫一番。春天初至，攜手到「蝴蝶漫舞祈願燈」，在蘭花襯托下，祈願新年花開如意，幸福綿綿。