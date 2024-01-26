熱門搜尋:
美斯訪香港 農曆新年2024 垃圾徵費 保暖方法 Twins演唱會2024 機管局債券 MIRROR演唱會2024 流感 深圳Costco 綠置居2023 日本地震 姜濤 薈鳴 山姆超市 恒生指數 日圓匯率 御半山 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
特刊
2024-01-26 04:30:33
日報

東港城 漫步8大中式古樸庭園場景

分享：
去舊迎新賀龍年特輯

即日起至3月5日，將軍澳東港城以古色古香的新春主題裝置「繁花錦簇御庭園」迎春，1樓中庭特別打造出8大中式古樸庭園場景配以不同寓意的賀年花，祝願龍年繁花似錦，花好月圓。

去舊迎新賀龍年特輯

5米高的「新春夢幻花燈亭」盡收眼簾，80盞花燈洋溢著詩意氛圍。

「好一朵迎春花，人人都愛它。」新地旗下將軍澳東港城有大量「迎春花」等緊大家！即日起至3月5日，東港城以古色古香的新春主題裝置「繁花錦簇御庭園」迎春，1樓中庭特別打造出8大中式古樸庭園場景配以不同寓意的賀年花，祝願龍年繁花似錦，花好月圓。

5米花燈亭掛滿80燈籠祝願佳節團圓

率先踏進「新春報喜躍拱門」，逾3.5米高的新春拱門以盛開奔放的牡丹點綴，象徵繁華的春日到來；被近80盞花燈包圍營造360度無死角打卡位，「新春夢幻花燈亭」配以紅彤彤的串串富貴子作點綴，如夢如幻的花燈散發著幸福的氛圍，願龍年家家戶戶被幸福包圍。漫步至「古樸典雅屋簷下」，在「百花門前結良緣」前回眸留下倩影；在「花漾喜鵲迎新春」中被春意盎然的繁花及喜鵲的優雅叫聲環繞，再繞著「春意情緣桃花樹」徜徉，春風吹拂，靜靜感受春至的美好；與摯愛安坐於3米高的「情濃在花見鞦韆」，在玫瑰花旁浪漫一番。春天初至，攜手到「蝴蝶漫舞祈願燈」，在蘭花襯托下，祈願新年花開如意，幸福綿綿。

連續第18年舉辦新春花展會 祝賀來年大紅大紫

遊「玩」庭園外，新春當然要「賞」花。即日起至2月9日，東港城將攜手香港蘭花大王—千葉園創辦人楊小龍及其子楊尹俊；以及香港年花大王—香港鮮花盆栽批發商會主席賴榮春舉行「東港城第18屆新春花展會」。適逢東港城新春花展會今年來到第18年，蘭花大王父子更特別精選18大本地培植的蝴蝶蘭及日本蘭花於東港城開售，同時年花大王亦悉心拼砌多款人氣新春賀年花籃，方便大家一次過入手不同意頭年花。
日期：即日起至3月5日
 

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受