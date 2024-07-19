東港城「躍動巴黎體育館」 矚目法國色彩賽道、迷你巴黎鐵塔加聖火 挑戰3大體育項目

東港城將於7月27至8月11日舉行「運動狂熱．躍動巴黎」活動，將1樓中庭打造成「躍動巴黎體育館」，佔地逾5,300呎的體育館以法式風情布置，包含法國色彩賽道、迷你巴黎鐵塔加埋聖火，各位不但可在場內盡情打卡感受法式運動球場狂熱氣氛，更可親身上陣，挑戰3大人氣體育項目射箭、網球及足球，以汗水一較高下；更特別引入新興運動桌下足球機，二人互相比拚，大考腳法。活動期間The Point會員更尊享多項運動狂熱禮遇，包括憑指定積分換領至Chill打氣包、於指定運動服裝及體育用品商戶以電子貨幣消費滿指定金額，獲贈高達200港元東港城時裝及運動服飾電子贈券等。

7.27開幕打氣派對 掀起全城運動狂熱 運動會即將開鑼，中國香港隊今屆在13個項目共獲得35張奧運入場券。而東港城全力為港隊打氣，於首日賽事7月27日(周六)下午2時30分舉行《運動狂熱．躍動巴黎》打氣派對，邀請香港劍擊隊大師兄張小倫及羽毛球女神吳芷柔到場分享參加國際賽事的點滴，即席為隊友們及所有參加今屆巴黎奧運的香港運動員打氣。打氣派對更邀請多位人氣歌手包括胡鴻鈞、任暟晴、冼靖峰、鍾柔美、孫漢霖及劉詠彤演唱，仲同觀眾大玩遊戲！