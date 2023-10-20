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特刊
2023-10-20 04:30:30
日報

東瀛遊冬日滑雪性價比冠絕 訪南韓平昌雪場 嘗滑雪初體驗

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秋日賞楓之旅特輯 秋日賞楓之旅特輯

年尾去南韓旅行，往往能夠一次過感受由秋轉冬的雙重體驗。先在首爾市郊賞楓，再去江原道平昌滑雪。說起滑雪，南韓滑雪在每年11月中旬至3月氣候最為適合，而且雪場規模大，花費遠比去日本為低，實屬新手初哥體驗，或是闔家秋冬歡聚的最佳目的地。東瀛遊精選多款韓國之旅，11月有首爾賞楓團，12月又有平昌滑雪團，團費最平每位3.8K起有找，性價比高冠絕全場。

11月趕賞楓尾班車 12月江原道滑雪暢玩
東瀛遊推出「仁川、首爾Let’s Eat Go地道美食5天之旅」，11月開團早/午機出發，最早11月3日出發，有機會到首爾汝矣島輪中路漫步紅葉大道，捉緊楓葉季尾巴。行程更嘗盡景福宮韓烤秘製牛排、鮮味無窮滋補海鮮鍋、碳烤風川鰻魚、鄭氏三代匠人蔘雞湯、米芝蓮推介滿足五香豬手等韓式美食。如果選擇12月出發，冬日意更濃，大家可選「童樂遊韓國 江原道、首爾開心樂園5天之旅」與「平昌泰岐山、首爾 樂滿紛5天之旅」。前者團友到訪江原道平昌Alpensia阿柏斯渡假村滑雪，又到樂天世界開心樂園與樂天世界水族館暢遊；後者轉到平昌泰岐山鳳凰城滑雪渡假村滑雪，兼到明洞新世界百貨，以及首爾最新地標汝矣島THE HYUNDAI SEOUL購物城報復式消費。特別一提，如揀選平昌泰岐滑雪，避開節日改12月上旬出發，團費更低至每位$3,799起，超值到爆！
                    

秋日賞楓之旅特輯 秋日賞楓之旅特輯

「仁川、首爾Let's Eat Go
地道美食5天之旅」
旅行團編號：KSEF05
出發日期：11月3、12、17及24日
團費：$5,499起/每位

「平昌泰岐山、首爾
樂滿紛5天之旅」
旅行團編號：KSRK05
出發日期：12月2、4、9、11、16、18、21至27、29和30日
團費：$3,799起/每位

「童樂遊韓國 江原道、首爾
開心樂園 5天之旅」
旅行團編號：KSRA05
出發日期：12月2、9、16、22、23、25至29日
團費：$4,899起/每位

東瀛遊 查詢：3692 0888
網址：東瀛遊精選多款韓國之旅

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