熱門搜尋:
朗然 尹光 聖誕節2023 BTS 的士罷工 MIRROR 柳應廷 Black Friday優惠2023 床蝨 白日之下 流感 年少日記 曉柏峰 SmartPLAY康體通 騙案 區議會選舉2023 姜濤 以巴衝突 叱咤2023 大閘蟹2023 政府工 新股IPO 網上熱話 香港夜繽紛 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 恒生指數
Ad Block Ad Block
返回
特刊
2023-11-24 04:29:44
日報

東瀛遊 精選3大旅行團 聖誕遊日神隊友 享受舒適樂趣

分享：
富士山

日圓近日跌勢未停，相信不少人都已經把握入手好時機，兌換一定金額的日圓隨時準備飛往日本瘋狂購物！但購物過後，兩手拿着一袋二袋戰利品回酒店時，實在非一般的地獄級痛苦！若然有小朋友同行的話，更要特別照顧他們！為此，東瀛遊特意推出3大日本旅行團，讓大家盡情購物之餘，更可以有專車接送，減省交通煩惱。
 

聖誕節、農曆新年、直航東京、迪士尼樂園、富士急動感樂園、
東京晴空塔SKY TREE 350米高展望台、親子開心溫泉購物5天之旅
旅行團編號︰JTEH05
出發日期：12月20、25、26、28、31、2月7-8日
團費︰$11,199起/每位

直航九州福岡、別府、長崎、兩晚全新開業別府御宿野乃或杜之湯溫泉酒店長崎豪斯登堡、世界最大級數光之王國、OUTLET購物 開心5天之旅
旅行團編號︰JKKT05
出發日期：12月19-21、28日
團費︰$8,399起/每位

大阪和歌山、奈良、特色火車貓站長、三段壁洞窟、串本海中公園、奈良親親神鹿、大阪一天自由活動、全程只搬一次酒店OUTLET開心5天之旅
旅行團編號︰JOKA05
出發日期：11月29、12月6、11-18、20、24-28、31、1月1-31、2月1日
團費︰$6,599起/每位

Ad Block
東京迪士尼樂園

全日暢玩東京迪士尼樂園或東京迪士尼海洋，且欣賞迪士尼炫彩夜空煙花。

除了能認識到鯨豚的知識及習性外，更可親手餵飼海豚或鯨魚。

可以探望及自費購買專用鹿餅餵給可愛的小鹿。

主題樂園、溫泉購物應有盡有
一連串精彩玩樂體驗

帶同小朋友出外遊玩，當然要安排主題樂園讓他們放電！東瀛遊推出「東京親子開心玩樂購物5天之旅」，行程包括全日暢玩富士急動感樂園、東京迪士尼樂園或東京迪士尼海洋等主題樂園，相信各位小朋友定會流連忘返！至於大人方面，行程亦十分貼心，不但安排了欣賞富士山及河口湖美景，更會前往新宿時尚新據點、酒酒井OUTLET購物城、御殿場OUTLET等，可以盡情購物！

Ad Block

相反，如果想與小朋友遠離繁囂，不妨考慮「大阪特色火車貓站長、奈良親親神鹿開心5天之旅」。行程中將會前往串本海中公園、太地鯨魚博物館、特色火車貓站長、神鹿公園等，讓小朋友可以近距離接觸小動物，寓教於樂。

若然是想善用假期放鬆身心，就千萬不要錯過「九州溫泉開心5天之旅」！行程中會安排入住2023年10月全新開業的別府御宿野乃或杜之湯溫泉酒店，使身體輕鬆暢快外，更讓心靈回歸到清澈的最佳心境，享受極致的溫泉舒適感！

東瀛遊
查詢︰3692 0888
網址︰東瀛遊

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受