東瀛遊 精選3大旅行團 聖誕遊日神隊友 享受舒適樂趣

聖誕節、農曆新年、直航東京、迪士尼樂園、富士急動感樂園、 東京晴空塔SKY TREE 350米高展望台、親子開心溫泉購物5天之旅 旅行團編號︰JTEH05 出發日期：12月20、25、26、28、31、2月7-8日 團費︰$11,199起/每位

日圓近日跌勢未停，相信不少人都已經把握入手好時機，兌換一定金額的日圓隨時準備飛往日本瘋狂購物！但購物過後，兩手拿着一袋二袋戰利品回酒店時，實在非一般的地獄級痛苦！若然有小朋友同行的話，更要特別照顧他們！為此，東瀛遊特意推出3大日本旅行團，讓大家盡情購物之餘，更可以有專車接送，減省交通煩惱。

直航九州福岡、別府、長崎、兩晚全新開業別府御宿野乃或杜之湯溫泉酒店長崎豪斯登堡、世界最大級數光之王國、OUTLET購物 開心5天之旅

旅行團編號︰JKKT05

出發日期：12月19-21、28日

團費︰$8,399起/每位