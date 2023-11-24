東瀛遊 精選3大旅行團 聖誕遊日神隊友 享受舒適樂趣

日圓近日跌勢未停，相信不少人都已經把握入手好時機，兌換一定金額的日圓隨時準備飛往日本瘋狂購物！但購物過後，兩手拿着一袋二袋戰利品回酒店時，實在非一般的地獄級痛苦！若然有小朋友同行的話，更要特別照顧他們！為此，東瀛遊特意推出3大日本旅行團，讓大家盡情購物之餘，更可以有專車接送，減省交通煩惱。
聖誕節、農曆新年、直航東京、迪士尼樂園、富士急動感樂園、
東京晴空塔SKY TREE 350米高展望台、親子開心溫泉購物5天之旅
旅行團編號︰JTEH05
出發日期：12月20、25、26、28、31、2月7-8日
團費︰$11,199起/每位
直航九州福岡、別府、長崎、兩晚全新開業別府御宿野乃或杜之湯溫泉酒店長崎豪斯登堡、世界最大級數光之王國、OUTLET購物 開心5天之旅
旅行團編號︰JKKT05
出發日期：12月19-21、28日
團費︰$8,399起/每位
大阪和歌山、奈良、特色火車貓站長、三段壁洞窟、串本海中公園、奈良親親神鹿、大阪一天自由活動、全程只搬一次酒店OUTLET開心5天之旅
旅行團編號︰JOKA05
出發日期：11月29、12月6、11-18、20、24-28、31、1月1-31、2月1日
團費︰$6,599起/每位
主題樂園、溫泉購物應有盡有
一連串精彩玩樂體驗
帶同小朋友出外遊玩，當然要安排主題樂園讓他們放電！東瀛遊推出「東京親子開心玩樂購物5天之旅」，行程包括全日暢玩富士急動感樂園、東京迪士尼樂園或東京迪士尼海洋等主題樂園，相信各位小朋友定會流連忘返！至於大人方面，行程亦十分貼心，不但安排了欣賞富士山及河口湖美景，更會前往新宿時尚新據點、酒酒井OUTLET購物城、御殿場OUTLET等，可以盡情購物！
相反，如果想與小朋友遠離繁囂，不妨考慮「大阪特色火車貓站長、奈良親親神鹿開心5天之旅」。行程中將會前往串本海中公園、太地鯨魚博物館、特色火車貓站長、神鹿公園等，讓小朋友可以近距離接觸小動物，寓教於樂。
若然是想善用假期放鬆身心，就千萬不要錯過「九州溫泉開心5天之旅」！行程中會安排入住2023年10月全新開業的別府御宿野乃或杜之湯溫泉酒店，使身體輕鬆暢快外，更讓心靈回歸到清澈的最佳心境，享受極致的溫泉舒適感！
東瀛遊
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