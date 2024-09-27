東瀛遊 EGL誠意推薦！長江三峽旅行團 五星豪華郵輪「世紀綠洲號」、「世紀傳奇號」

每年春天，當櫻花盛開之際，三峽的山水便被粉色的花海所覆蓋。隨著氣溫回暖，江水靜謐如鏡，映照著漫山遍野的櫻花，長江三峽獨特的地形與櫻花交相輝映，成就了一幅絕美的春日畫卷。

東瀛遊推出一系列行程，帶大家直擊長江三峽的櫻花秘境，領略春季的絢爛與魅力，飽覽數百棵櫻花樹的迷人景色，同時享受EGL五星郵輪世紀遊輪旗下的郵輪的尊貴體驗。是次特別為大家推介「世紀綠洲號」以及「世紀傳奇號」，前者是世紀遊輪系列旗下最新的奢華遊輪，於2023年4月首航，總噸位達1.5萬噸。遊輪採用軍事船舶領域的高端電力推進技術，具備安全、環保、科技、智慧和靜音等卓越性能。內部裝潢融合北歐簡約風格與白色浪漫主題，共有7層，設施齊全，娛樂選擇多樣，包括壯觀的2,000㎡頂層陽光甲板、大劇院、KTV、SPA、酒吧等，更有貫通兩層的開放式餐廳，展現了極致的豪華郵輪體驗！