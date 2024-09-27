東瀛遊 EGL誠意推薦！長江三峽旅行團 五星豪華郵輪「世紀綠洲號」、「世紀傳奇號」

每年春天，當櫻花盛開之際，三峽的山水便被粉色的花海所覆蓋。隨著氣溫回暖，江水靜謐如鏡，映照著漫山遍野的櫻花，長江三峽獨特的地形與櫻花交相輝映，成就了一幅絕美的春日畫卷。
東瀛遊推出一系列行程，帶大家直擊長江三峽的櫻花秘境，領略春季的絢爛與魅力，飽覽數百棵櫻花樹的迷人景色，同時享受EGL五星郵輪世紀遊輪旗下的郵輪的尊貴體驗。是次特別為大家推介「世紀綠洲號」以及「世紀傳奇號」，前者是世紀遊輪系列旗下最新的奢華遊輪，於2023年4月首航，總噸位達1.5萬噸。遊輪採用軍事船舶領域的高端電力推進技術，具備安全、環保、科技、智慧和靜音等卓越性能。內部裝潢融合北歐簡約風格與白色浪漫主題，共有7層，設施齊全，娛樂選擇多樣，包括壯觀的2,000㎡頂層陽光甲板、大劇院、KTV、SPA、酒吧等，更有貫通兩層的開放式餐廳，展現了極致的豪華郵輪體驗！
至於「世紀傳奇號」的總噸位為1.2萬噸，共有7層。郵輪內設有電影院、恆溫室內泳池、SPA、麻將室、環球餐廳、購物商場、KTV和健身室，還有陽光甲板，每餐提供近百種國際美食盛宴，讓每位遊客都能感受到無與倫比的奢華質感。
EGL賞櫻專船「世紀綠洲號(獨家上岸遊覽世界自然遺產~武隆)」直航+高鐵 重慶 長江三峽 武漢6天賞櫻之旅
旅行團編號︰CWGF06
出發日期︰2025年3月21日
團費︰HK$8,899起
EGL開心賞櫻專船五星遊輪「世紀傳奇號」順水長江三峽+花季江南12天深度之旅<獨家>遊輪由重慶駛至南京(直接駛入世界級宏偉工程~五級船閘，體驗翻壩全過程)
旅行團編號︰CWYA12
出發日期︰2025年3月11日
團費︰HK$19,599起
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