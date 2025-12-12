東非野原獵奇 10天走進非洲草原探索生命的原始律動

想與獅子、河馬、黑猩猩近距離對望？今年新年，EGL推出《東非10天野原獵奇之旅．動物生態追蹤》，帶大家追蹤非洲五霸、探索湖泊生態，還有機會走進馬賽民族村，感受原始文化的脈動。 湖泊與保護區的生態奇觀 旅程從甜水野生動物保護區展開，那裡是肯尼亞唯一能見到瀕危黑猩猩的地方，由著名保育專家Jane Goodall博士與甜水共同創立的庇護所，讓大家近距離感受靈長類的智慧與生命力。接著前往納庫魯湖，東非大裂谷的湖泊之一，湖畔遍布紅鶴、太陽鳥等鳥類，粉紅羽翼映襯湖光，攝影愛好者的天堂。奈瓦沙湖則以淡水生態聞名，湖上獵遊安排乘小艇近距離觀察魚鷹、鵜鶘，以及載浮載沉的河馬家族，還能登上新月島，與斑馬、羚羊肩並肩漫步。

馬賽馬拉的壯麗與文化 壓軸行程馬賽馬拉野生動物保護區，與坦桑尼亞塞倫蓋蒂相鄰，面積達1,510平方公里，是觀賞「非洲五霸」：獅子、犀牛、豹、水牛、大象的最佳地點。特別安排於清晨與下午兩個黃金時段追蹤野生動物，捕捉獅群狩獵、大象漫遊的震撼瞬間。亦帶大家走進馬賽人民族村，了解這個東非遊牧民族的生活與文化，感受他們在現代化與傳統之間的平衡。最後回到內羅畢，參觀烏呼魯公園觀景台及國際會議中心，並到訪孤兒大象保育中心，了解保護象群的故事。

EGL東瀛遊

團號：RKSN10 團費：$43,999起

出發日期：2026年2月15日(只辦一團)

報名熱線：3692 0888

WhatsApp熱線：6688 0312

網上報名：EGL東瀛遊