極奢華體驗！17天豪遊歐洲 玩盡法國、摩納哥、意大利奢侈一面

17天時間，也許有人會虛度光陰，做著一成不變的煩厭工作；亦有人會選擇珍惜時間，將有限時間化成無限回憶、無限體驗。新華旅遊正是後者，利用珍貴的17天時間，帶大家遊歷法國、摩納哥以及意大利3地，期間將會帶大家探索法國人間仙境科西嘉島、駕駛超級跑車法拉利風馳於富豪聚居地蒙地卡羅、參觀一年一度世界聞名的阿爾巴白松露節、乘搭極具歷史性的豪華列車「威尼斯辛普倫東方快車VSOE」等，務求令大家驚嘆世界之美好！
走訪世外桃源 拿破崙島
在這17天的旅程中，你將徹底沉浸於歐洲的魅力。從巴黎的浪漫到摩納哥的奢華，再到意大利的歷史遺跡，每一個目的地都有其獨特的風情。行程首5天都會逗留在法國，並走訪法國英雄拿破崙的出生地—科西嘉島，探索這世外桃源的迷人天然美景及海岸風光。
自駕法拉利超級跑車體驗風馳電掣的感受
而其後兩天將會飛到摩納哥，並於富豪聚居地蒙地卡羅體驗法拉利的奢華和力量，經驗豐富的駕駛教練會從旁指導大家，大家屆時可沿著周圍的道路奔馳，既可以欣賞地中海的獨特景色，也可以享受史無前例的刺激！
體驗拍賣珍貴白松露 品嘗「地下寶石」滋味
提起意大利美食，不得不提松露。在行程中，大家不但會前往阿爾巴(Alba)參加一年一度的阿爾巴白松露節，在節慶舉行期間，整個城市都充滿了節日氛圍及白松露味道，更可以在獵人及獵犬帶領下，尋找昂貴的松露。
登上歷史豪華列車 感受昔日歐洲貴族旅遊模式
難得歐遊，豈能錯過具歐洲特色的列車呢！新華旅遊特別為大家安排乘坐豪華列車「威尼斯辛普倫東方快車」，這輛傳奇列車由17節1920到30年代的原裝古董車廂組成，黃銅門把是時光機的鑰匙，為大家開啟一段逆時光旅程，手工絲綢刺繡、桃花心木鑲嵌裝飾和玻璃古董檯燈勾勒典雅韻味，上個世紀的絕代風華蕩漾在輕輕碰撞骨瓷餐具聲響間。
17天法國、摩納哥、意大利(非凡旅程、優越體驗) 經濟客位 + 古典廂房
旅行團編號︰EWNP17TF
出發日期︰2025年10月11日
團費︰HK$349,999起
新華旅遊
查詢︰2722 2888