極奢華體驗！17天豪遊歐洲 玩盡法國、摩納哥、意大利奢侈一面

17天時間，也許有人會虛度光陰，做著一成不變的煩厭工作；亦有人會選擇珍惜時間，將有限時間化成無限回憶、無限體驗。新華旅遊正是後者，利用珍貴的17天時間，帶大家遊歷法國、摩納哥以及意大利3地，期間將會帶大家探索法國人間仙境科西嘉島、駕駛超級跑車法拉利風馳於富豪聚居地蒙地卡羅、參觀一年一度世界聞名的阿爾巴白松露節、乘搭極具歷史性的豪華列車「威尼斯辛普倫東方快車VSOE」等，務求令大家驚嘆世界之美好！

走訪世外桃源 拿破崙島

在這17天的旅程中，你將徹底沉浸於歐洲的魅力。從巴黎的浪漫到摩納哥的奢華，再到意大利的歷史遺跡，每一個目的地都有其獨特的風情。行程首5天都會逗留在法國，並走訪法國英雄拿破崙的出生地—科西嘉島，探索這世外桃源的迷人天然美景及海岸風光。