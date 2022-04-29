歷山酒店 母親節溫馨盛宴

平日媽媽不辭勞苦為家人準備一日三餐，趁住母親節，讓媽媽放下工作，輕輕鬆鬆享受歷山酒店一系列美食佳餚。滋味滿載的母親節自助晚餐，款款菜式都令人垂涎欲滴，包括冰鎮海鮮，有齊即開新鮮生蠔、蟹腳、小龍蝦、藍青口、海螺、凍熟蝦；雜錦壽司及刺身、即切烤肉有法式香草燒羊鞍，及各式中西美饌包括玉子豆腐扒花膠、泰式辣椒膏炒青口、黃金單骨雞翼、星洲胡椒蝦、南瓜豉蒜蒸排骨等。人氣甜點包括巴斯克芝士蛋糕、士多啤梨瑞士卷、班蘭戚風蛋糕、白桃奶凍、酥脆芒果拿破崙，及Haagen-Dazs雪糕等，為自助晚餐錦上添花。

而母親節自助早午餐同樣有即開新鮮生蠔、香麻青瓜手撕雞、即切烤肉有燒脆皮豬腩；中西佳餚精選就有青芥海鮮沙律卷、籠仔藥膳蒸滑雞、日式照燒雞披薩，以及多款冷盤、熱葷和人氣甜品。

凡惠顧自助餐，每位賓客均獲贈芝士蟹肉焗扇貝乙客；每位媽媽更可獲贈燕窩焦糖燉蛋乙客，及法國品牌Parisine特別調配香水套裝乙份。(送完即止)