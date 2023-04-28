母親節精選禮品 讓媽媽由內而外散發美麗光彩

女人天生愛美，媽媽也不例外！今個母親節，不妨為各位愛美媽媽準備一份貼心禮物，有保養飲品、護膚品、衣服飾物等，讓媽媽由內而外散發動人光彩！
保養飲品專家
台灣老協珍守護媽媽健康
母親節將至，媽媽健康快樂就是子女最大的願望，送80年老字號台灣老協珍產品給媽媽由內至外保養，增強體力，保持健康體魄！
【熬雞精】
老協珍熬雞精已在台灣連續5年榮獲No.1滴雞精，以傳承80年的熬工法，讓傳統滴雞精營養成分完全釋放。精煉上等老母雞深層精華，以獨門複方慢工細熬，並經SGS檢驗合格。零膽固醇、營養完整、無抗生素與無塑化劑溶出。豐富營養，立即補充元氣！
【美顏飲】
老協珍花了數年時間研發出來的膠原蛋白飲品——美顏飲，蘊含日本專利膠原蛋白5000mg，配合「天然植物多酚」強力鎖住膠原蛋白，加上豐富的維他命C，完美包住膠原蛋白精華，同時使用天然高效的美顏配方，為美顏膠原蛋白飲品再創下嶄新的開端。早上、睡前飲用，由內至外，綻放美麗光釆！
【人蔘精麥蘆卡蜂蜜口味】
老協珍秉承真材實料的講究精神，嚴選頂級原支的白蔘和西洋蔘，以祖傳秘方「快火慢煎」濃縮煉製，不破壞人蔘成分，保留營養價值。人蔘原料已通過超過470項農藥殘留及重金屬檢驗，絕無使用任何濃縮液，入口蔘味濃郁又回甘，適合各類體質人士安心食用。同時加入紐西蘭新溪島麥蘆卡蜂蜜UMF®5+，神奇麥蘆卡含高效抗菌活性因子，具有超強修護力，風味獨特濃厚。針對長期飲用刺激性飲品，如咖啡、茶，可強化消化系統，修護腸胃舒緩不適，增強免疫力，同時提升工作效率和專注力。每日一樽，即時補充能量！
銷售點：惠康、7-11、屈臣氏、華潤堂、Citysuper、Sasa莎莎、新八佰伴 (澳門)
查詢：2177 0081
網址：www.omyfamily.com.hk
The Body Shop皇牌Wellness系列
酣睡、活力、寧神三部曲煥變好生活
踏入5月，The Body Shop皇牌Wellness系列載譽歸來，The Body Shop皇牌Wellness系列自推出以來就大受歡迎，酣睡Sleep系列以法國普羅旺斯的薰衣草及馬達加斯加的香根草製成，有助紓緩壓力和緊張感，提高睡眠質素；活力Boost系列採用意大利南部的佛手柑和意大利的柑橘，香氛氣味甜美陽光，傳達滿滿正能量，為身體注入活力；寧神Breathe系列採用中國雲南種植的尤加利葉和由西班牙種植的迷迭香，帶來淨化及提神功效，將負能量排解清空。全系列產品採用98%可回收包裝，在追求身心靈平衡之餘，也能為地球出一分力！
Marks & Spencer母親節精選
為母親送上甜蜜祝福
迎接夏天，是時候為衣櫃增添繽紛色彩！Marks & Spencer 2023年全新春季系列，衣服採用亞麻和棉布作為主要元素，清涼透氣，面料使用工藝裝飾、鉤編和英式刺繡作裝飾點綴，巧妙地增強衣物質感，為衣櫃添加百搭休閒的時尚造型。M&S更推出母親節精選，多款美酒甜點及精選松露朱古力包裝均以經典花朵設計，突顯母親節主題，為母親送上甜蜜祝福。
justgold鎮金店母親節系列
以繁花瑰寶獻母親
想送母親永恆不凋謝的花？justgold鎮金店以山茶花和牡丹花為設計藍本，將純金及鑽石幻化成嬌豔欲滴的花卉美態，推出永不凋謝的justgold「山茶小曲」及justdiamond「Pink Blossom」首飾系列。「山茶小曲」系列包括耳環、吊墜、戒指、手鐲及手鏈，以獨有5G技術令飾品更堅硬更輕巧，以層次分明的花瓣堆疊出母親的優雅美態；justgold旗下的justdiamond以雅逸脫俗的牡丹花為設計靈感，推出「Pink Blossom」首飾系列，包括一款耳環及兩款項鏈，以玫瑰金為主色調，配上貝母代表母親的高貴形象，加上精湛的鑲嵌技術，以鑽石及粉紅色藍寶石構成花蕊花藥，突顯母親的尊貴地位。
白蘭氏®燕窩樽樽真材實料
連同酒店總廚推限定燕窩食譜
媽媽一直守護子女的健康，藉着母親節送上白蘭氏®健康「精」選的珍貴孖寶，以皇牌燕窩系列及全新升級的蟲草雞精來表達對媽媽的感激之情！白蘭氏®燕窩系列依循傳統方法，採用百分百上等純正真燕窩配製而成，樽樽真材實料，經過先進的FTIR紅外線光譜鑑定檢測真偽及純度，無添加任何人造色素、香料或防腐劑，保留燕窩的營養精粹，滋潤養顏且潤肺，有效增強抵抗力^。香港維港凱悅尚萃酒店總廚更特別為母親節設計了兩款以白蘭氏®燕窩製作的食譜，並於5月1至15日的自助午餐及晚餐推出限定——白蘭氏燕窩葡撻及白蘭氏燕窩椰子布甸，讓媽媽由內而外得到滋潤！
^體外及體內研究證明食用燕窩可提升免疫力 (Haghani A. et al. Journal of Ethnopharmacology 2016; 185: 327–340.)