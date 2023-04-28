母親節精選禮品 讓媽媽由內而外散發美麗光彩

女人天生愛美，媽媽也不例外！今個母親節，不妨為各位愛美媽媽準備一份貼心禮物，有保養飲品、護膚品、衣服飾物等，讓媽媽由內而外散發動人光彩！

保養飲品專家

台灣老協珍守護媽媽健康

母親節將至，媽媽健康快樂就是子女最大的願望，送80年老字號台灣老協珍產品給媽媽由內至外保養，增強體力，保持健康體魄！

【熬雞精】

老協珍熬雞精已在台灣連續5年榮獲No.1滴雞精，以傳承80年的熬工法，讓傳統滴雞精營養成分完全釋放。精煉上等老母雞深層精華，以獨門複方慢工細熬，並經SGS檢驗合格。零膽固醇、營養完整、無抗生素與無塑化劑溶出。豐富營養，立即補充元氣！

【美顏飲】

老協珍花了數年時間研發出來的膠原蛋白飲品——美顏飲，蘊含日本專利膠原蛋白5000mg，配合「天然植物多酚」強力鎖住膠原蛋白，加上豐富的維他命C，完美包住膠原蛋白精華，同時使用天然高效的美顏配方，為美顏膠原蛋白飲品再創下嶄新的開端。早上、睡前飲用，由內至外，綻放美麗光釆！

【人蔘精麥蘆卡蜂蜜口味】

老協珍秉承真材實料的講究精神，嚴選頂級原支的白蔘和西洋蔘，以祖傳秘方「快火慢煎」濃縮煉製，不破壞人蔘成分，保留營養價值。人蔘原料已通過超過470項農藥殘留及重金屬檢驗，絕無使用任何濃縮液，入口蔘味濃郁又回甘，適合各類體質人士安心食用。同時加入紐西蘭新溪島麥蘆卡蜂蜜UMF®5+，神奇麥蘆卡含高效抗菌活性因子，具有超強修護力，風味獨特濃厚。針對長期飲用刺激性飲品，如咖啡、茶，可強化消化系統，修護腸胃舒緩不適，增強免疫力，同時提升工作效率和專注力。每日一樽，即時補充能量！

銷售點：惠康、7-11、屈臣氏、華潤堂、Citysuper、Sasa莎莎、新八佰伴 (澳門)

查詢：2177 0081

網址：www.omyfamily.com.hk