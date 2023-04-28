母親節蛋糕推介 讓愛意甜蜜滿瀉

母親節將至，是時候為母親精心挑選蛋糕以表心意！今年有多款設計獨特的母親節系列蛋糕，包括LUCULLUS龍島以「蝴蝶」作主題、Mon cher以精緻的「花系」寄情、聖安娜則以「天鵝」展現母親氣質，款款都非常吸睛！

LUCULLUS龍島母親節限定蛋糕

送上精緻優雅的一點甜 蝴蝶象徵着幸福與福氣，翩翩起舞的姿態像極了會飛的花。LUCULLUS龍島今個母親節就帶來以粉嫩色調及蝴蝶花間起舞的主題蛋糕系列，推出4款全新的季節限定蛋糕：伯爵茶白桃忌廉蛋糕 (4吋)、伯爵茶白桃忌廉蛋糕 (6吋)、紅桑子荔枝慕絲蛋糕及荔枝紅桑子軟心蛋糕。由即日起至5月14日，LUCULLUS龍島母親節系列於全線龍島分店發售，在佳節為母親送上精緻優雅的一點甜！

人氣大阪蛋糕Mon cher

推花の母親節系列以花寄情 不少人會以鮮花向媽媽表達謝意。今年人氣大阪蛋糕甜品店Mon cher就以精緻的「花系」蛋糕向母親致謝，推出全新花の母親節系列，系列共有4款蛋糕：花の頌 (約13.5cm)、花の綻放 (約12cm)、花の堂島卷和甜心女神 (母親節版)。花の頌為芒果士多啤梨蛋糕，原味忌廉奶香綿滑，飾以糖花配件、食用花及朱古力珍珠；花の綻放為士多啤梨蛋糕，上層為原味忌廉和紅桑子忌廉，夾層為原味蛋糕和士多啤梨果肉；花の堂島卷帶來梨、黃桃、柑肉的清甜口味，香滑忌廉加上鬆軟蛋糕卷呈現甜而不膩的滋味。往年大受歡迎的甜心女神換上母親節造型再度回歸，綿密香口的原味蛋糕，加上繽紛的果肉，粉嫩的忌廉澎澎裙以食用花裝飾作點綴，用來送禮一流！由即日起至5月7日期間，更可以早鳥優惠約9折訂購蛋糕，網上店舖或各門市分店均適用。