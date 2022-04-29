母親節限定 𠱁媽咪「糕」興

慶祝節日點可以無蛋糕！母親節準備一個美味又「IGable」的蛋糕，向媽媽表達感謝和愛意，她收到一定甜入心！
arome東海堂
典雅禮帽設計盡顯高貴
「My Elegant Mom」蛋糕系列
母親在兒女心目中是天底下最美麗的，其無私的愛，溢於言表，更顯高貴。arome東海堂隆重呈獻「My Elegant Mom」蛋糕系列，匠心打造多款不同口味、高貴精緻的母親節蛋糕。
即日起至5月4日或之前於門市或網上輸入「MDAY2022」訂購，可享85優先訂購優惠。
「玫荔雅緻」草莓玫瑰荔枝紅桑子慕絲蛋糕
以粉紅色典雅禮帽造型吸睛，玫瑰荔枝慕斯佐以紅桑子慕絲、雲呢拿慕絲等夾層，海綿蛋糕中間還夾著新鮮荔枝果肉及草莓醬，加上淡粉紫與粉紅忌廉唧花圍著粉紅色禮帽，高貴典雅，將母親那高貴氣質表露無遺。
5月4日或之前優先訂購85折：$262.7
(零售價$309)
「心鑽緻逸」草莓乳酪忌廉蛋糕
立體心形鑽石由草莓慕斯製成，內裏是香濃幼滑的草莓乳酪，伴以新鮮草莓、藍莓及忌廉唧花，蛋糕內層以草莓果凍、原味忌廉及鬆軟海綿蛋糕夾著，伴隨著自然莓香餘韻，猶如為母親送上珍貴紅寶石般，凸顯其尊貴地位。
5月4日或之前優先訂購85折：$228.7
(零售價$269)
「藍芝悅園」藍莓忌廉芝士蛋糕
首次推出的「藍芝悅園」以紫色蛋糕碎鋪面，再以新鮮藍莓與淡紫色忌廉作點綴，為蛋糕添上高貴絲絨感。夾層內鬆軟輕盈的海綿蛋糕間襯以濃滑忌廉芝士及酸甜的藍莓醬，甜而不膩。
5月4日或之前優先訂購85折：$194.7
(零售價$229)
「芒果典漾」香濃芒果忌廉蛋糕
面層鋪滿厚切鮮甜的新鮮芒果，鮮甜軟滑忌廉與綿密的海綿蛋糕層層相間，加上芒果果凍粒增添口感，若媽媽是芒果迷必定喜歡！
5月4日或之前優先訂購85折：$211.7
(零售價$249)
限量版母親節蛋糕
即日起全線發售
今個母親節，A-1 Bakery及Atelier Gute推出數款精美的母親節蛋糕，A-1 Bakery網店及Atelier Gute更推出特式限量版母親節蛋糕。而即日起至5月3日期間預訂母親節蛋糕更可享85折早鳥優惠；4月29日起在門市即可購買現貨及開始領取。除了A-1 Bakery的門市外，同時可於網店選購。
「翩翩起舞」柚子芒果蜂蜜蛋糕 (12cm / 15cm)
以蝴蝶及蜂巢作為造型設計，外形簡單但別具心思，令人恍如置身在秘密花園。蛋糕內層充滿酸甜的柚子醬及芒果粒，再混合滋潤甘甜的蜜糖，酸甜交錯的滋味令人相當回味。
5月3日或之前優先訂購85折：
12cm $159.8 (原價$188)
15cm $219.3 (原價$258)
「甜心女王」日本甜王士多啤梨慕絲蛋糕 (17cm)
以心形配搭多顆綿實香甜的日本甜王士多啤梨，蛋糕款式簡單得來又分外高格調，一份最真摰無微的心意就是對母親的一種敬意。
5月3日或之前優先訂購85折：$246.5 (原價$290)
*只限Atelier Gute分店發售
為媽媽送上最真摯的答謝
「Love you Mom母親節限定蛋糕系列」
繼去年大受歡迎的「Our Queen皇后蛋糕」後，聖安娜餅屋今年推出升級版本「Love you Mom 母親節蛋糕系列」，以高貴皇后為主題，為媽媽日常默默的付出送上最真摯的答謝。即日起至5月6日，聖安娜Cake Easy會員可享電子券優惠價預訂指定「Love you Mom母親節蛋糕」系列；即日起至5月9日，聖安娜Cake Easy會員凡預訂「母親節限定蛋糕系列」的其中一款蛋糕滿$208，即享85折優惠。
網址：https://www.sthonore.com/hk
高貴皇后 (約1磅)
清雅高貴造型，配上新鮮士多啤梨及優雅的淡粉紅外觀，內餡為士多啤梨軟心餡配搭脆層及海綿蛋糕，層層不同口感，每一口都嘗到不同的驚喜。隨蛋糕附送精美皇冠乙個(價值約$180)，皇冠可作頭飾或擺設，隨時都可化身成高貴皇后，一家人慶祝拍照打卡必備！
5月6日或之前Cake Easy會員電子券優惠：$318 (原價$388)
鮮果甜心圈 (約1磅)
以芒果為主打的鮮果甜心圈，綜合芒果慕絲、芒果啫喱、海綿清蛋糕及雜果，濃濃的芒果香氣籠罩整個口腔。
5月6日或之前Cake Easy會員電子券優惠：$212 (原價$258)
美心西餅 X 官燕棧首度合作
全新OUR SWEET MEMORIES蛋糕甜品系列
2大本地品牌美心西餅與官燕棧破天荒首度合作，以港式甜品椰皇燉燕窩為靈感，帶來全港首個椰皇燕窩蛋糕，以屬頂級品質的印尼頭期官燕成就全新「Our Sweet Memories蛋糕甜品系列」的主角，締造滋養甜蜜回憶。
美心椰皇官燕蛋糕 (6吋，約1.4磅)
「Our Sweet Memories蛋糕甜品系列」主角美心椰皇官燕蛋糕，隨蛋糕附上官燕棧特調研發的「豐．頭期官燕(45克)」，嚴選產自印尼、一年只有一造的頭期官燕，其品質為最頂級，發頭最好，雜質特少。蛋糕外形仿港式糖水椰皇燉燕窩，將稍為雪藏的官燕搖勻、倒滿蛋糕表面，伴以嫩滑椰奶慕絲及冰糖啫喱享用，入口啖啖清甜滋潤；佐以夾層的Q爽桂花啫喱、香甜梨肉、招牌白朱古力脆脆，譜出經典港式甜品滋味。
美心西餅App會員專享：$227.8 (原價$268)
美心mochi香芒斑蘭蛋糕 (6吋，約1.2磅)
大大粒的台灣白玉糯米糍，加上斑蘭味忌廉唧花、鬆軟斑蘭蛋糕及夾層的芒果醬、芒果雲呢拿籽忌廉，為本地傳統芒果糯米糍甜品添上南洋風情。
美心西餅App會員專享：$210.8 (原價$248)