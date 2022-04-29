母親節限定 𠱁媽咪「糕」興

慶祝節日點可以無蛋糕！母親節準備一個美味又「IGable」的蛋糕，向媽媽表達感謝和愛意，她收到一定甜入心！

arome東海堂

典雅禮帽設計盡顯高貴

「My Elegant Mom」蛋糕系列

母親在兒女心目中是天底下最美麗的，其無私的愛，溢於言表，更顯高貴。arome東海堂隆重呈獻「My Elegant Mom」蛋糕系列，匠心打造多款不同口味、高貴精緻的母親節蛋糕。

即日起至5月4日或之前於門市或網上輸入「MDAY2022」訂購，可享85優先訂購優惠。

網址：www.aromebakery.com.hk

「玫荔雅緻」草莓玫瑰荔枝紅桑子慕絲蛋糕

以粉紅色典雅禮帽造型吸睛，玫瑰荔枝慕斯佐以紅桑子慕絲、雲呢拿慕絲等夾層，海綿蛋糕中間還夾著新鮮荔枝果肉及草莓醬，加上淡粉紫與粉紅忌廉唧花圍著粉紅色禮帽，高貴典雅，將母親那高貴氣質表露無遺。

5月4日或之前優先訂購85折：$262.7

(零售價$309)

「心鑽緻逸」草莓乳酪忌廉蛋糕

立體心形鑽石由草莓慕斯製成，內裏是香濃幼滑的草莓乳酪，伴以新鮮草莓、藍莓及忌廉唧花，蛋糕內層以草莓果凍、原味忌廉及鬆軟海綿蛋糕夾著，伴隨著自然莓香餘韻，猶如為母親送上珍貴紅寶石般，凸顯其尊貴地位。

5月4日或之前優先訂購85折：$228.7

(零售價$269)

「藍芝悅園」藍莓忌廉芝士蛋糕

首次推出的「藍芝悅園」以紫色蛋糕碎鋪面，再以新鮮藍莓與淡紫色忌廉作點綴，為蛋糕添上高貴絲絨感。夾層內鬆軟輕盈的海綿蛋糕間襯以濃滑忌廉芝士及酸甜的藍莓醬，甜而不膩。

5月4日或之前優先訂購85折：$194.7

(零售價$229)

「芒果典漾」香濃芒果忌廉蛋糕

面層鋪滿厚切鮮甜的新鮮芒果，鮮甜軟滑忌廉與綿密的海綿蛋糕層層相間，加上芒果果凍粒增添口感，若媽媽是芒果迷必定喜歡！

5月4日或之前優先訂購85折：$211.7

(零售價$249)