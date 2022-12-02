永安旅遊 多國聖誕旅程

不少亞洲及歐洲國家地區也十分值得發掘，以下永安旅遊的兩個旅程，不只有韓國，亦為時間和資金較為充裕的港人提供歐遊之選。
三陟 + 首爾6/7天冬日玩雪之旅 ($9,999起)
韓國同樣為港人熱門冬遊目的地之一，三陟+首爾6/7天冬日玩雪之旅，先走訪「韓國美麗道路100選之一」新千年海岸道路和乘海上纜車欣賞莊湖海濱，再暢玩Aqua World溫泉水上樂園及Vivaldi Park冰雪樂園Snowy Land。還有特別活動，採摘士多啤梨活動、欣賞浪漫南怡島雪景、欣賞The Painters【HERO】塗鴉秀等，絕對會流連忘返。
瑞士 + 德國9天治癒美景之旅 ($21,999起)
先前往既是一座熊的城市，又是世界文化遺產的瑞士首都伯恩。永安特別安排旅客乘登山火車往哥納格爾特雪山，沿途景色優美，山上更能飽覽著名馬特洪峰。之後暢遊瑞士最美麗城市琉森，在第五天還能乘坐登山火車或纜車登上德國最高約一萬尺高之楚格峰，於觀景台飽覽一望無際的雪山境。特別的是，大家可以往Caracalla Spa享受溫泉浴、水療按摩及桑拿設施，歎足2小時！
網站： www.wingontravel.com
電話：2928 8882