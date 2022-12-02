永安旅遊 多國聖誕旅程

不少亞洲及歐洲國家地區也十分值得發掘，以下永安旅遊的兩個旅程，不只有韓國，亦為時間和資金較為充裕的港人提供歐遊之選。

三陟 + 首爾6/7天冬日玩雪之旅 ($9,999起)

韓國同樣為港人熱門冬遊目的地之一，三陟+首爾6/7天冬日玩雪之旅，先走訪「韓國美麗道路100選之一」新千年海岸道路和乘海上纜車欣賞莊湖海濱，再暢玩Aqua World溫泉水上樂園及Vivaldi Park冰雪樂園Snowy Land。還有特別活動，採摘士多啤梨活動、欣賞浪漫南怡島雪景、欣賞The Painters【HERO】塗鴉秀等，絕對會流連忘返。