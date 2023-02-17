注意限期 把握機會申請 報讀研究生課程 持續進修增值

農曆新年已過，對於有意報讀研究生課程，持續進修增值的打工仔，便要把握機會於限期前提交申請。因各大院校的秋季入讀的研究生課程一般於每年9月起接受申請，而部分今年秋季開課的課程已於早前截止報名，個別課程現仍接受申請，截止日期則約由2月中下旬至7月尾不等，有意申請者宜留意各課程的截止時間。
各大院校現仍接受申請的碩士課程，截止申請日期：
香港大學：2月21日至6月30日* 香港中文大學：2月20至6月15日*
香港浸會大學：2月28日至7月24日* 香港城市大學：2月28日至7月31日*
香港教育大學：2月24日至3月10日* 香港理工大學：2月28日至4月30日*
香港科技大學：2月28日至7月15日* 嶺南大學：所有課程已截止申請
香港都會大學：2月28日(只適用於中國環保研究理學碩士)至7月31日*
*各課程截止時間有別，請瀏覽課程網頁
浸大理學院修課式研究生課程
香港浸會大學（浸大）理學院成立超過六十年，致力培育優秀的科學專才，並於教學及科研上表現卓越。理學院設生物、化學、計算機科學、數學及物理五個學系。2023至24學年合共開辦七個修課式研究生課程，包括：分析化學理學碩士、數據分析和人工智能理學碩士、環境及公共衛生管理理學碩士、綠色科技（能源）理學碩士、資訊科技管理理學碩士、金融數學理學碩士和運籌學及商業統計理學碩士。
大部分課程兼備全日制和兼讀制修讀模式。所有課程均設多項獎學金計劃，以鼓勵優秀人才報讀。課程設計與時俱進，理論與實踐並重，更切合行業發展和市場需求，為有志提升專業水平的人士奠定良好學術基礎。
培訓專才 成就未來
理學院著重培訓專業人才，為確保課程質素符合專業認可水平及業界要求，近年更參與本地及海外專業機構的課程認證。其中分析化學理學碩士課程更獲英國皇家化學學會（Royal Society of Chemistry）認證，是本港唯一獲該學會認證的碩士課程，畢業生可更容易獲取國際認可之特許化驗師（Chartered Chemist）資格。
理學院亦積極與海外大學合辦課程，讓學員於畢業時同時取得雙碩士學位。學生有機會到海外大學學習，擴闊國際視野並提升個人能力和專長，對將來就業和升學均有莫大裨益。
課程資料：https://www.sci.hkbu.edu.hk/taught-postgraduate-programmes
網上申請系統：http://gs.hkbu.edu.hk/en/application 電郵：[email protected]
香港理工大學 應用社會科學系 文學碩士課程︰精神健康專業
香港人生活壓力大，容易產生不同的心理及精神健康問題。香港理工大學的「精神健康專業」碩士課程，幫助學員從多角度跨學科理論中，建立精神健康的認識，了解不同精神健康狀況人士的需要，應用理論及技巧於不同年齡和群體的精神健康照顧中。
課程必修科目包括︰精神健康實務、精神病理學、青少年心理健康、老年心理健康，及實務研究。2023/24學年起，課程加入人際神經生物學：依附與創傷、精神健康政策，以及靜觀、表達藝術及戲劇等與實務選修相關科目。此外，學員更可選擇一門實務手法進行一學期的精神健康照顧實習。課程採用混合修讀模式，學生可以在一年半到三年間完成30個學分並取得學位。尤其適合專職復康及醫務機構、學校，以至家庭服務的社工、教師、醫護人員、教牧人員和其他相關專業人士修讀。針對本年入學新生，學系特設入學獎學金以支持和嘉許在學術或非學術領域上取得成就的新生。
精神健康文學碩士學位 現正招生
截止日期︰2023年4月30日
網上報名︰www.polyu.edu.hk/study 電話︰2766 5714
電郵︰[email protected]