注意限期 把握機會申請 報讀研究生課程 持續進修增值

農曆新年已過，對於有意報讀研究生課程，持續進修增值的打工仔，便要把握機會於限期前提交申請。因各大院校的秋季入讀的研究生課程一般於每年9月起接受申請，而部分今年秋季開課的課程已於早前截止報名，個別課程現仍接受申請，截止日期則約由2月中下旬至7月尾不等，有意申請者宜留意各課程的截止時間。 各大院校現仍接受申請的碩士課程，截止申請日期：

香港大學：2月21日至6月30日* 香港中文大學：2月20至6月15日*

香港浸會大學：2月28日至7月24日* 香港城市大學：2月28日至7月31日*

香港教育大學：2月24日至3月10日* 香港理工大學：2月28日至4月30日*

香港科技大學：2月28日至7月15日* 嶺南大學：所有課程已截止申請

香港都會大學：2月28日(只適用於中國環保研究理學碩士)至7月31日*

*各課程截止時間有別，請瀏覽課程網頁

浸大理學院修課式研究生課程

香港理工大學 應用社會科學系 文學碩士課程︰精神健康專業