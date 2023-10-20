浪漫秋色 火紅「楓」季 去一趟南韓感受遍野紅葉美翻天

隨著早晚感受到陣陣微風，一年中最舒服的秋季已經悄悄到來，這個短暫而美好的季節最適宜就是行山賞楓。南韓秋季的楓葉與銀杏在全盛時節景致甚為壯觀，由首爾市區到郊外的全羅南道，都是欣賞和打卡熱點。新華旅遊搜羅全羅南道秋景、京畿道昆池岩和談林等人氣熱點旅行團。想盡情投入浪漫「楓」季，韓國既方便又抵玩，是大家旅遊的不二之選。

首爾市區到郊外 盡是賞楓熱點

如果想看到漫山遍野的壯觀紅葉景色，不妨去一趟韓國內藏山，山上寺廟和瀑布與遍地紅葉構成如畫般景緻，讓人移不開視線；另外在京畿道的昆池岩和談林也是秋天遍山紅葉美翻天，絕對一見難忘。即使毋須到郊外，位於首爾的昌德宮也是種滿楓樹，在漫天紅葉襯托下的宮殿美不勝收；還有德壽石牆路，秋天沿途也是布滿紅葉，是著名的賞楓勝地。除了以上的傳統景點，也可一到烏耳島觀賞紅葉。總括而言，首爾市區到郊外，盡是賞楓熱點，每年吸引不少旅客和攝影發燒友，沉醉於一片紅葉之中。

新華旅遊精選秋意美景

新華旅遊推出人氣「全羅南道秋景5天團」，除了內藏山中內藏寺和白羊寺深度遊之外，亦會參觀韓劇、電影取景拍攝地的京岩洞鐵道村、全州樹木園、META PROVENCE普羅旺斯村、韓國總統府青瓦台、明洞購物大道、天空公園及麻浦農水產物市場。此外，「特色美食5天團」則到訪鄰近首爾的始興市，欣賞昆池岩和談林、濟扶島和始興河溝生態公園的秋意美景。如果想輕鬆放慢步伐，「烏耳島減壓5天團」也是不錯的選擇。毗連仁川的烏耳島，由先史遺跡公園到開港場街，感受南韓歷史文化。

全羅南道秋景5天團

旅行團編號：KKMD05EX

出發日期：11月2、4日，11月其餘日子逢周一、四、六

團費：3,999港元起/每位

特色美食5天團

旅行團編號：KKFD05DL

出發日期：11月2、4、6、11、13、16及20日

團費：4,699港元起/每位

烏耳島減壓5天團

旅行團編號：KKRX05SS

出發日期：11月4日，11月其餘日子逢周一、四、六

團費：2,799港元起/每位