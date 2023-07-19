浸大國際學院 「2+2」無縫銜接升學

香港浸會大學國際學院（CIE）是浸大於2000年成立的自資學院，開辦29項副學士及11項自資學士學位課程，涵蓋人文及語言學、商學、傳理學、應用科學，以及社會科學等不同範疇，迎合不同學習需要及能力的同學，培育社會不同行業的人才。學院積極拓展「2+2」升學模式，同學完成兩年副學士後可選擇銜接浸大自資學士學位課程，或升讀其他學士學位課程。

國際學院致力透過多元化活動豐富同學課堂以外的知識，培養團隊合作精神，也能與業界打開聯繫之門，為畢業後的發展作好準備。

[2023學年開辦全新專修]

社會學與數碼社會副學士

「社會學與數碼社會副學士」旨在透過社會學理論和研究方法引領學生洞悉數碼社會現象及探索未來發展。課程透過全方位培訓，鞏固社會學的知識基礎；提供專業理論與社會研究訓練，以批判思維去理解和分析數碼社會現象。

4年自資學位課程直通車入學計畫

國際學院的「4年自資學位課程直通車入學計畫」為合資格的文憑試考生，即成績達「33222」，包括中國語文及英國語文達第三級及數學、通識教育及一科選修科達第二級或以上，提供直接的「2+2」升學途徑。

只要符合以上要求，同學於申請副學士課程時即會同時獲得浸大副學士及自資學士學位課程的錄取資格。透過此計劃，同學完成副學士課程後，便可升讀浸大兩年制的自資學士學位課程，最終以4年時間取得浸大頒授的榮譽學士學位。

浸大頒發畢業證書 升學率達88.5%

學院所開辦的全部課程均受浸大嚴格監管，在同一質素保證機制下，畢業證書由浸大頒授，確保認受性。浸大副學士畢業生歷年來的升學表現理想，去年升學率更達88.5%，當中82.4%成功升讀八間教資會資助院校學士學位課程。