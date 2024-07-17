浸大國際學院 「2+2」無縫銜接升學

香港浸會大學國際學院（CIE）是浸大於2000年成立的自資學院，現開辦28個副學士及高級文憑課程，以及11項自資學士學位課程，涵蓋人文及語言學、商學、傳理學、應用科學及社會科學等不同範疇，以迎合不同學習需要及能力的同學，培育社會各行各業的人才。學院積極拓展「2+2」升學模式，同學完成兩年副學士或高級文憑課程後，可選擇銜接浸大自資學士學位課程，或升讀其他學士學位課程。

國際學院致力透過多元化活動豐富同學課堂以外的知識，培養團隊合作精神，也能與業界打開聯繫之門，為畢業後的發展作好準備。

新學年開辦 「藝術科技設計」高級文憑課程

藝術科技設計高級文憑課程結合理論和相關工作培訓，培養同學的藝術知識、藝術科技應用技能以及商業思維，以滿足藝術科技及創意產業工作的需求。畢業生能夠勝任相關範疇的藝術科技及創意產業工作，如藝術策展、商業設計和創意媒體製作等。

4年自資學位課程直通車入學計劃

計劃為合資格的申請人提供一個明確、簡單方便的直接升學機會。只要符合入學要求（香港中學文憑試成績達「33222」、「3322A」或其他同等學歷）， 申請人於申請副學士課程時，即有機會同時獲得浸大副學士及自資學士學位課程的錄取資格，從而可用四年時間取得由浸大頒授的榮譽學士學位。同學就讀副學士期間更可按學習興趣及才能，修改自資學士學位課程選擇，升學途徑更靈活。