浸大理學院2024/25 修課式研究生課程現正招生

香港浸會大學理學院成立於1961年，六十多年來致力提供卓越教學、進行前沿學術研究及積極貢獻社會。理學院提供七個修課式研究生課程，包括：分析化學理學碩士、數據分析和人工智能理學碩士、環境及公共衛生管理理學碩士、綠色科技(能源)理學碩士、資訊科技管理理學碩士、金融數學理學碩士和運籌學及商業統計理學碩士。2024/25學年課程現正接受申請。

培育理學專才 成就理想未來

課程融合理論和實踐，並切合行業發展趨勢和市場需求，旨在培訓學生的專業知識，奠定穩固的理學基礎。學生於畢業後能學以致用，解決實際問題，創造商業和社會效益。大部分課程兼備全日制和兼讀制修讀模式。所有課程均設多項獎學金計劃，為同學提供優良的進修機會。