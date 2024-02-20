熱門搜尋:
Chubby Hearts 潮濕 美斯 金像獎2024 機管局債券 23條立法 垃圾徵費 流感 曉柏峰 回南天 姜濤 薈鳴 恒生指數 日圓匯率 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
特刊
2024-02-20 04:30:24
日報

浸大理學院2024/25 修課式研究生課程現正招生

分享：
研究生進修課程特輯

浸大理學院2024/25 修課式研究生課程現正招生

香港浸會大學理學院成立於1961年，六十多年來致力提供卓越教學、進行前沿學術研究及積極貢獻社會。理學院提供七個修課式研究生課程，包括：分析化學理學碩士、數據分析和人工智能理學碩士、環境及公共衛生管理理學碩士、綠色科技(能源)理學碩士、資訊科技管理理學碩士、金融數學理學碩士和運籌學及商業統計理學碩士。2024/25學年課程現正接受申請。

培育理學專才  成就理想未來
課程融合理論和實踐，並切合行業發展趨勢和市場需求，旨在培訓學生的專業知識，奠定穩固的理學基礎。學生於畢業後能學以致用，解決實際問題，創造商業和社會效益。大部分課程兼備全日制和兼讀制修讀模式。所有課程均設多項獎學金計劃，為同學提供優良的進修機會。

專業課程認證　與海外大學合辦雙碩士課程
近年，理學院積極參與本地及海外專業機構的課程認證，以確保課程質素符合專業認可水平及業界要求。其中分析化學理學碩士課程更是本港唯一獲英國皇家化學學會(Royal Society of Chemistry)認證的碩士課程，畢業生即合資格申請成為國際認可之特許化學師(Chartered Chemist)。此外，理學院亦積極與海外知名大學合辦雙碩士課程，課程安排學生到海外學習，擴闊國際視野，學生畢業時更可獲頒發雙碩士學位。

課程資料：香港浸會大學網站
網上申請系統：香港浸會大學網上申請系統
電郵：[email protected]

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受