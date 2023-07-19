浸大BBA引入LinkedIn Learning 新一代自主雙軌學習增實力 洞悉職場着先機

踏入e世代，自學和網上學習平台已成為學習新知識和技能的新趨勢。而在競爭激烈的職場上，自主學習已成為提升競爭力和發展潛力的關鍵。由2023/24學年開始，「領英學習」LinkedIn Learning將會成為浸大工商管理學士（榮譽）學位課程（浸大BBA）的其中一項畢業要求，是目前本港唯一以此作為畢業要求的工商管理學士課程。學生可以透過不同的篩選條件，在「領英學習」平台的眾多學習資源中找出適合自己又感興趣的內容。其課程內容極多元化，理論與實用性兼備，亦設有不同難度及時數，短至15分鐘，長至3小時或以上。透過課堂以外的網上學習，終極目標是讓學生加快與市場接軌。