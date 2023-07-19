浸大BBA引入LinkedIn Learning 新一代自主雙軌學習增實力 洞悉職場着先機

踏入e世代，自學和網上學習平台已成為學習新知識和技能的新趨勢。而在競爭激烈的職場上，自主學習已成為提升競爭力和發展潛力的關鍵。由2023/24學年開始，「領英學習」LinkedIn Learning將會成為浸大工商管理學士（榮譽）學位課程（浸大BBA）的其中一項畢業要求，是目前本港唯一以此作為畢業要求的工商管理學士課程。學生可以透過不同的篩選條件，在「領英學習」平台的眾多學習資源中找出適合自己又感興趣的內容。其課程內容極多元化，理論與實用性兼備，亦設有不同難度及時數，短至15分鐘，長至3小時或以上。透過課堂以外的網上學習，終極目標是讓學生加快與市場接軌。
跨領域學習增創業、就業優勢
浸大BBA共設有8大專修，包括會計學、創業及商業創新學、經濟及數據分析學、財務學、人力資源管理學、資訊系統及商業智能學、市場學，以及去年剛推出的策略零售管理與創新學，以迎合社會各界對商管人才的需求。隨着數據分析成為市場新趨勢，浸大BBA亦增加不少人工智能和數據分析內容，如因果推斷Causal Inference、機器學習Machine Learning等內容，有利投身數碼營銷、市場銷售、金融科技等行業，學生日後無論創業或就業都具備優勢。
體驗式學習：海外交流和實習 雙學位課程
浸大商學院一直提倡體驗式學習，跟全球40多個國家逾250間院校有交流協議，所有專修的學生都有機會到海外交流和實習、擴展視野、學習不同文化。去年，浸大工商管理學院與法國諾歐商學院NEOMA Business School開辦了雙學士學位課程，學生首兩年會在浸大就讀，最後兩年則轉至法國諾歐商學院生活。在學期間有機會參與為期半年的企業實習，應用專業商科知識到實際環境，深入體驗法國獨有文化。完成課程的學生將會取得兩間大學頒授的雙學士學位。
香港浸會大學
工商管理學院
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