浸大BBA鼓勵自主雙軌學習增實力 洞悉職場着先機

香港浸會大學工商管理學院工商管理學士（榮譽）學位（BBA）課程緊貼市場步伐，引入「領英學習」（LinkedIn Learning），網上課程覆蓋新一代熱選的商業、創意和科技3大領域。浸大BBA是目前唯一將「領英學習」設為其中一項畢業要求的工商管理學士課程。學生亦可藉修讀浸大與海外院校合辦的雙學士學位課程，體驗不同學習模式和文化，強化軟硬實力、擴闊人脈，為未來做足準備。

浸大BBA設8大專修，包括會計學、創業及商業創新學、經濟及數據分析學、財務學、人力資源管理學、資訊系統及商業智能學、市場學，以及策略零售管理與創新學；隨着跨學科知識、虛擬環境及人工智能成為市場新趨勢，浸大BBA亦增加不少相關課程。課程將進一步推廣永續發展目標（SDGs），透過強化環境社會管治（ESG）、企業社會責任（CSR）、商業道德、綠色企業、人工智慧倫理等方面的知識和技能。