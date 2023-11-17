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特刊
2023-11-17 04:30:50
日報

浸大BBA鼓勵自主雙軌學習增實力 洞悉職場着先機

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香港浸會大學工商管理學院工商管理學士（榮譽）學位（BBA）課程緊貼市場步伐，引入「領英學習」（LinkedIn Learning），網上課程覆蓋新一代熱選的商業、創意和科技3大領域。浸大BBA是目前唯一將「領英學習」設為其中一項畢業要求的工商管理學士課程。學生亦可藉修讀浸大與海外院校合辦的雙學士學位課程，體驗不同學習模式和文化，強化軟硬實力、擴闊人脈，為未來做足準備。

浸大BBA設8大專修，包括會計學、創業及商業創新學、經濟及數據分析學、財務學、人力資源管理學、資訊系統及商業智能學、市場學，以及策略零售管理與創新學；隨着跨學科知識、虛擬環境及人工智能成為市場新趨勢，浸大BBA亦增加不少相關課程。課程將進一步推廣永續發展目標（SDGs），透過強化環境社會管治（ESG）、企業社會責任（CSR）、商業道德、綠色企業、人工智慧倫理等方面的知識和技能。

不一樣的學習體驗：海外交流和實習 加快與市場接軌

浸大BBA所有專修的學生都有機會到海外交流和實習、擴展視野、學習不同文化，以增加語言能力和自信心，也有助學生在未來的就業市場中脫穎而出。另外，學生也有機會到本地或海外的非牟利機構進行服務研習，或到商業機構實習，藉此實踐所學。 

與海外院校辦雙學士學位課程 體驗兩地學習和工作文化

浸大商學院跟全球40多個國家逾260間院校有交流協議，供同學在外地完成部分課程。浸大工商管理學院與瑞士西北應用科技大學、法國諾歐商學院及華沙科依敏斯基大學開辦了雙學士學位課程，學生首先會在浸大就讀，再到當地上課，甚至參與企業實習，應用專業商科知識到實際環境，同時深入體驗當地獨有文化。完成課程的學生會取得兩間大學頒授的學士學位。

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查詢：3411 5265   網址：https://bba.hkbu.edu.hk

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